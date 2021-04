Epidemioloog GGD: 'Het lijkt erop dat we een kantelpunt hebben bereikt'

Medewerkers van de GGD met een coronatest (foto: ANP)

"Dat blijft elke week weer een lastige puzzel, maar ik denk wel dat er nu verbetering in zit", zegt Koop in Zeeland komt thuis. Het aantal besmettingen van afgelopen week is namelijk iets gedaald, maar ook het aantal afgenomen tests daalde. Mogelijk is daarbij sprake van een Paas-effect, waarbij vanwege de feestdagen minder mensen zich laten testen.

'Kantelpunt bereikt'

Maar Koop baseert zich op meerdere informatiebronnen. "Het vindpercentage neemt iets af en ook bij de rioolwatermetingen zien we dat het aantal virusdeeltjes begint af te nemen. En ook landelijk neemt het aantal besmettingen af. Dus alles bij elkaar lijken we een kantelpunt te hebben bereikt."

Epidemioloog Carolien Koop van de GGD Zeeland over aantal coronabesmettingen

Daarbij was in Zeeland de afgelopen weken een hoofdrol weggelegd voor de gemeenten Reimerswaal en Kapelle, die niet alleen enkele malen stuivertje wisselden als gemeente met de meeste besmettingen naar inwonertal, maar ook hoog in de landelijke top tien stonden. Reimerswaal stond zelfs even op één in die lijst van alle 352 Nederlandse gemeenten.

Kip en ei-verhaal

Een verklaring voor die relatief hoge besmettingsaantallen in Reimerswaal en Kapelle heeft Koop niet. "We zien meerdere clusters. Die leiden tot meer besmettingen in de gemeenschap en die kunnen weer nieuwe clusters veroorzaken. Ook wordt er meer getest in de gemeente Reimerswaal, maar dat is een beetje een kip en ei-verhaal. Wordt er meer getest omdat er meer gevallen zijn of vinden we meer gevallen omdat er meer wordt getest?"

Volgens Koop is het al meerdere keren voorgekomen dat één gemeente boven de rest uitsteekt zonder duidelijke verklaring. "Dat zagen we in het begin bijvoorbeeld met de gemeente Terneuzen. Daar hebben we uiteindelijk ook nooit een goede verklaring voor gevonden."

'Begin van de ommekeer'

Maar ook in de brandhaarden Reimerswaal en Kapelle lijken volgens Koop de besmettingsaantallen weer te dalen. "Ook daar lijkt het erop dat het begin van de ommekeer heeft ingezet."

Zorgpersoneel in de wachtrij voor een vaccinatie in de Zeelandhallen (foto: Omroep Zeeland)

Ondertussen gaat in Zeeland het vaccineren gestaag voort. Waar in andere delen van het land geklaagd wordt over lege vaccineerstraten, onder meer door leverproblemen, ligt Zeeland volgens Koop op schema. Wat niet wegneemt dat men ook hier sneller zou willen prikken. "Iedereen wil sneller, ik ook! Maar we doen echt ons uiterste best", aldus Koop.

Logistiek soms lastig

Daar komt volgens Koop nog bij dat ook in Zeeland de logistiek af en toe knap lastig kan zijn. "En dan gaat het met name om de beschikbaarheid van de vaccins. Als je niet zeker weet hoe veel vaccins er beschikbaar zijn, is het lastig inplannen. En als je dan te veel afspraken inplant dan moet je afspraken gaan afzeggen en als je er te weinig inplant dan gaat er kostbare tijd verloren."

Iedereen wil zo snel mogelijk van de coronamaatregelen af. Toch blijft de boodschap van Koop hetzelfde. "Ik weet het, we hebben het al zo vaak gezegd, maar we zijn er écht bijna. We moeten nog even een paar maanden volhouden tot we meer mensen hebben gevaccineerd."