Aantal coronabesmettingen veert weer omhoog, Reimerswaal opnieuw landelijk op één

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

De meeste nieuwe besmettingen werden geconstateerd in de gemeente Vlissingen, daar kwamen 25 nieuwe besmettingen bij in de registratie. Reimerswaal en Terneuzen volgen met 21 nieuwe besmettingen.

Eén sterfgeval, drie ziekenhuisopnames

Het RIVM meldt verder één nieuw sterfgeval door het coronavirus, een inwoner van de gemeente Vlissingen. Ook staan in de registratie van het RIVM drie nieuwe ziekenhuisopnames. Het gaat om inwoners van Goes, Schouwen-Duiveland en Vlissingen.

Aangezien de besmettingsaantallen in de registratie van het RIVM van dag tot dag sterk kunnen fluctueren, berekent Omroep Zeeland voor iedere dag het totaalaantal besmettingen van de voorgaande zeven dagen. In de onderstaande grafiek is het verloop van de zevendagentotaal weergegeven voor vier Zeeuwse regio's.

Uit die zevendagenlijnen blijkt dat de Bevelanden en Walcheren dichter naar elkaar toe gegroeid zijn. Zeeuws-Vlaanderen laat een stijgende lijn zien en de regio Noord-Zeeland, die bestaat uit Schouwen-Duiveland en Tholen, is juist verder gedaald.

Plotselinge stijging Noord-Beveland en Vlissingen

In de onderstaande tabel is het aantal nieuwe besmettingen per gemeente weergegeven van de afgelopen dagen. Daarin valt op dat bijna alle Zeeuwse gemeenten ten opzichte van gisteren zijn gestegen. Alleen Middelburg is gedaald, van 27 naar twintig. Verder laten Noord-Beveland en Vlissingen een plotselinge stijging zien.

Aantal besmettingen per gemeente

Gemeente za 3 apr zo 4 apr ma 5 apr di 6 apr wo 7 apr Borsele 9 2 4 3 4 Goes 9 12 16 11 13 Hulst 5 10 7 2 5 Kapelle 18 10 2 6 6 Middelburg 13 21 20 27 20 Noord-Beveland 1 2 5 1 10 Reimerswaal 16 17 21 9 21 Schouwen-Duiveland 5 9 6 6 18 Sluis 3 3 12 1 7 Terneuzen 20 16 22 16 21 Tholen 7 17 11 6 10 Veere 11 8 8 9 12 Vlissingen 19 18 17 9 25 Totaal Zeeland 136 145 151 106 172

Aangezien de Zeeuwse gemeenten sterk onderling verschillen in inwonertal, kun je ze beter vergelijken op basis van het aantal besmettingen naar inwonertal. Daarom wordt op de onderstaande kaart het aantal besmettingen in zeven dagen tijd per 100.000 inwoners getoond.

'Zeer ernstig'

Daaruit blijken Reimerswaal en Kapelle nog altijd de twee gemeenten te zijn die met kop en schouders boven de rest uitsteken. Daarna volgen Noord-Beveland, Tholen, Veere en Vlissingen. Deze gemeenten zitten ruimschoots boven de drempelwaarde voor het risiconiveau 'zeer ernstig'. Ook Goes en Terneuzen zitten daar net boven, Schouwen-Duiveland zit daar net onder.

Reimerswaal staat op dit moment landelijk bovenaan de ranglijst van alle 352 Nederlandse gemeenten als het gaat om het aantal besmettingen naar inwonertal. Gisteren stond Reimerswaal nog op nummer twee. Kapelle staat in de landelijke ranglijst op nummer negen. Dat was gisteren ook al het geval.

Geen verklaring voor

De GGD Zeeland heeft er naar eigen zeggen geen verklaring voor dat juist in deze twee Zeeuwse gemeenten het aantal besmettingen zo hoog ligt. Epidemioloog Carolien Koop zei eerder vandaag dat er in Reimerswaal meerdere clusters waren die voor verdere verspreiding zorgen, maar hoe dat komt is onduidelijk. Volgens Koop is het al meerdere keren voorgekomen dat een van de Zeeuwse gemeenten met kop en schouders boven de rest uitsteekt, zonder dat daarvoor een verklaring wordt gevonden.

