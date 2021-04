'Zwembad Reynaertland mag niet failliet gaan'

Eigenaar Frans Lievens van onder meer Zeelandtheaters en Reynaertland, reageerde vorig jaar opgelucht toen het theater meer bezoekers mocht ontvangen. (foto: Omroep Zeeland)

De coronamaatregelen hebben er flink ingehakt bij Reynaertland. Frans Lievens, eigenaar van onder meer het Hulster zwembad, wil concrete bedragen niet noemen maar "denkt dat mensen wel kunnen indenken dat het niet goed gaat als we al meer dan een jaar bijna helemaal dicht zijn."

'Redding gaat ten koste van ons pensioen'

Hij is blij met de steun vanuit Hulst, maar zegt ook dat het bedrag bij lange na niet genoeg is om het bedrijf te redden. "Alle kassa's binnen ons bedrijf - de zwembaden Hulst en Oostburg, Zeelandtheaters en de horeca-exploitaties - staan al zeer lang op nul. Daarom zullen wij het alleen kunnen redden als we, naast de gemeentelijke ondersteuning, onze reserves aanspreken."

Die zijn er, zegt Lievens. "Omdat we al 45 jaar een degelijk financieel beleid voeren. Conclusie: we redden de bedrijven en de werkgelegenheid, ons levenswerk, ten koste van ons pensioen."

Zwembad Reynaertland in Hulst mag niet failliet gaan, vindt het college van B en W. (foto: Reynaertland)

Reynaertland BV, een van de bedrijven van Lievens, klopte vorig jaar juli bij de gemeente Hulst aan met de vraag om hulp. Hulst reageerde in eerste instantie afwachtend en sprong niet meteen in de bres, bevestigt wethouder Adri Totté. Totdat bleek dat er landelijk 100 miljoen euro zou komen voor zwembaden en ijsbanen in Nederland.

De afgelopen maanden zijn verschillende gesprekken gevoerd met Reynaertland. De 'coronakosten' van het zwembad over 2020 worden geschat op 340.000 euro. Dat is niet alleen de omzet die het zwembad is misgelopen door de verplichte sluiting, maar dat geld ging ook op aan de maatregelen die het zwembad moest nemen om wél open te kunnen voor de zwemmers. Ook moest het zwembad afgelopen jaar extra investeren in ventilatie en de aanvoer van verse lucht.

Met de billen bloot

De Hulster gemeenteraad besloot in december om organisaties en bedrijven die getroffen zijn door corona, met maximaal vijftig procent tegemoet te komen. Voor Reynaertland betekent dit een eenmalige bijdrage van 170.000 euro. Het zwembad krijgt het geld niet zomaar op de rekening gestort. Wethouder Totté zegt dat het bad dit jaar, in ruil voor de bijdrage, flink moet investeren in duurzaamheid.

Te denken valt aan de aanschaf van zonnepanelen en isolatie. "We dachten als college: 'Laten we nu alsjeblieft zorgen dat het zwembad niet failliet gaat en dat mensen ook volgend jaar nog kunnen zwemmen.'" Over de voorwaarden zegt hij: "Ze zijn flink met de billen bloot gegaan. Dit is de oplossing die er nu ligt en daar zijn ze blij mee."

Hulst moet nog concrete afspraken maken met Reynaertland waar het geld precies aan moet worden besteed. Totté gaat er vanuit dat Hulst een flink deel van het bedrag terugkrijgt van het Rijk. Hoeveel durft hij niet te zeggen. Vanaf vandaag kan de gemeente een aanvraag doen bij het Rijk.