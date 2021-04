Aantal Zeeuwse miljoenenwoningen fors gestegen

Voorbeeld van miljoenenwoning in Burgh-Haamstede op Funda (foto: Funda)

De meeste van de miljoenwoningen staan in Burgh-Haamstede. Volgens Calcasa, dat afrondt op vijftallen, staan daar nu 105 huizen van boven de miljoen. Vorig jaar waren dat er nog 85. Goes volgt met zeventig miljoenwoningen, tegen vijftig vorig jaar. Domburg steeg van vijftig naar zestig.

Daarna volgen Kamperland en Middelburg, beide met 35 miljoenwoningen. Vorig jaar was dat aantal in Kamperland gelijk, maar in Middelburg werden vorig jaar 'maar' twintig miljoenwoningen gemeld.

Domburg naar verhouding meeste miljoenwoningen

Aangezien de Zeeuwse gemeenten sterk verschillen in de aantallen woningen, is wellicht een vergelijking op percentage van het totale aantal woningen eerlijker. Dan komt Domburg naar voren als de Zeeuwse plaats met naar verhouding de meeste miljoenenhuizen. Daar is inmiddels negen procent van de woningen op papier meer dan een miljoen waard.

Noordgouwe volgt met zeven procent, Burgh-Haamstede en Retranchement met vijf procent en Kamperland met vier procent. Goes en Middelburg, die in absolute aantallen wel in de top-vijf stonden, staan bij de procentuele ranglijst niet bovenaan.

Voorbeeld van miljoenenwoning in Domburg op Funda (foto: Funda)

Wanneer je nog verder inzoomt en het vergelijkt op straatniveau dan komt de Torenweg in Nieuw-Haamstede naar voren als de Zeeuwse straat met de meeste miljoenenwoningen. Daar staan volgens Calcasa 25 woningen met een waarde van boven de één miljoen. De Domburgseweg in Domburg en de Strandweg in Nieuw-Haamstede volgen met twintig miljoenenwoningen. Daaronder staan in deze rangorde de Reigerlaan en de Sternlaan in Kamperland, met beide vijftien van zulke miljoenwoningen.

Stijgende huizenprijzen

Ook landelijk is het aantal miljoenwoningen gestegen. Dat aantal ging met ruim 40 procent omhoog. De toename van het aantal miljoenenwoningen komt volgens Calcasa door de stijgende huizenprijzen. Het afgelopen jaar betaalden kopers van bestaande woningen volgens cijfers van het CBS gemiddeld 7,8 procent meer dan in 2019.