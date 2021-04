Marie-Paule in Hongkong krijgt tweede coronaprik en wil naar het strand

De Axelse Marie-Paule vanuit Hongkong (foto: Omroep Zeeland)

Maar komend weekend mag ze eindelijk zand tussen haar tenen voelen. Nog meer goed nieuws: volgende week krijgt Marie-Paule haar tweede vaccinatie. "Dan ben ik er vanaf", klinkt het opgelucht aan de andere kant van de lijn (en van de wereld).

Baaitjes

Even terug naar die stranden; hoe sluit je die af? "De meeste stranden zijn eigenlijk kleine baaitjes. Die zijn makkelijk af te zetten", legt de Axelse uit. Een afzetting omzeilen komt in Hongkong in niemand op want "de boetes die daarop staan zijn serieus."

Marie Paule wil naar het strand

Het was gek dat de stranden de afgelopen tijd verboden terrein waren terwijl de deuren van de zogenoemde shopping malls wagenwijd open stonden. "Ga maar winkelen was de boodschap, terwijl winkelen volgens mij linker is dan naar het strand gaan."

Restaurant bij het strand

Maar goed, nu gaat er dus versoepeld worden in Hongkong. En behalve de winkels gaan nu dus eindelijk ook de stranden open. Gelukkig, want het is op het moment dat we met Marie-Paule bellen een graad of 30 in Hongkong. "Zondag ben ik vrij en ga ik zeker naar het strand. Dat wordt de eerste keer. Ik heb wel al een beetje van het strandgevoel geproefd door te werken in de restaurants die we bij het strand hebben staan."

'Fingers crossed'

Marie-Paule hoopt dat ze straks, wanneer ze ook haar tweede prik binnen heeft, weer van het leven kan genieten. Dus geen coronauitbraak meer alsjeblieft. "Vandaag zijn er twee besmettingen geregistreerd in Hongkong. Hopelijk blijft dat zo: gisteren was het een Chinese feestdag het Qingmingfestival - waarbij de graven van voorouders worden bezocht en onderhouden. Dan komen veel families samen. Fingers crossed dus."