Nazaat Michiel de Ruyter vond ingewanden op Sicilië: 'Hiermee schrijven we geschiedenis'

Michiel de Ruyter (foto: Omroep Zeeland)

Een vage schets van een kaart waar een kruisje op was getekend, dat was lange tijd de enige aanwijzing van de locatie waar de rest van admiraal Michiel Adriaenszoon de Ruyter was begraven. Totdat Frits de Ruyter de Wildt, die ook voorzitter is van Stichting Michiel de Ruyter, op onderzoek uitging, vertelt hij in radioprogramma De Zeeuwse Kamer.

Zeeuwse Kamer met Frits de Ruyter de Wildt

Volgens de biografie van Gerard Brandt waren de resten anoniem begraven op Sicilië. Voor het begraven met naam en toenaam was toestemming van de paus nodig en voor een dergelijk verzoek was toen geen tijd. "Maar ik heb nu wel tijd om dat te doen", dacht De Ruyter de Wildt.

'We schrijven hiermee geschiedenis'

Hij legde samen met oud-admiraal Matthieu Borsboom, medebestuurder van de stichting die vraag neer bij het Vaticaan. Vanuit de kerkelijke archieven kwam een verrassing tevoorschijn: er bleek wel degelijk een verzoek te zijn ingediend bij de paus voor het begraven van de ingewanden. Het verzoek werd destijds afgewezen, maar de kerk gaf wel toestemming voor het begraven op niet-ingewijde grond.

De locatie bevond zich naast het huis van senatoren, dat in die tijd een soort stadhuis was. Het huis bestaat nog steeds en de locatie klopt met het kruisje op de oude schets.

De dood van Michiel de Ruyter Admiraal De Ruyter stierf op zee, na een gevecht met de Fransen. Er was onenigheid over het eiland Sicilië en De Ruyter werd er heen gestuurd met een schamele vloot. In die strijd verloor hij een voet en een been en zes dagen later overleed hij aan wondkoorts. Zijn lichaam werd gebalsemd en terug naar Nederland gebracht, waar een praalgraf werd gebouwd in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Een tijd lang lag het lichaam daar in een kist met glas-in-lood-ruiten. Maar nu is de kist dicht. "In 1956 heeft mijn vader de kist open gezien, toen werd bevestigd dat zijn been was meegenomen", vertelt Frits de Ruyter de Wildt.

De Ruyter de Wildt is blij met deze vondst: "We schrijven hiermee een klein stukje geschiedenis, we vullen de geschiedenis aan." De ingewanden zijn inmiddels al lang vergaan, maar voor De Ruyter de Wildt is zijn voorvader symbolisch gezien weer compleet.

Inmiddels zijn De Ruyter de Wildt en Borsboom in gesprek met de kerk en de burgemeester van Syracuse over het ophangen van een gedenkplaat. Dat vooruitzicht is positief: "Er is interesse in vanwege de verbroedering. De Ruyter was een protestantse admiraal die vocht voor een katholiek eiland. Als er een protestants plakkaat hangt in een katholieke stad, dan draagt dat bij aan verbroedering."

De crypte van Michiel de Ruyter in de Nieuwe Kerk in Amsterdam (foto: ANP)

Over de discussie rondom het vernoemen van pleinen en straten naar oude zeehelden zegt De Ruyter de Wildt: "Er zijn ongetwijfeld zeehelden geweest die een bijdrage voor hun tijd hebben gehad, maar niet passen bij onze huidige normen en waarden. Maar daar moet je genuanceerd naar kijken. We moeten de zwarte bladzijdes niet negeren, maar compleet maken. We moeten het hele verhaal vertellen." Dat De Ruyter niet één van die twijfelachtige zeehelden was, weet hij zeker. "Het is geschiedkundig onderbouwd dat De Ruyter in zijn tijd op een zeer gelijkwaardige manier met mensen van andere geloven, geslacht, huidskleur, ras, sociale status en dergelijke omging."

Welke kleding had De Ruyter aan?

Het onderzoek van De Ruyter de Wildt is nog niet afgerond. Op het lichaam van De Ruyter in de crypte zou zijn Orde van Saint Michel liggen, maar een aantal musea claimen diezelfde orde in de vitrine te hebben liggen. Ook weet men niet in welke kleding De Ruyter in zijn kist ligt: een simpele lijkwade of het volledige militair tenue. Nog genoeg om uit te zoeken, dus.