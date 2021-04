Eindelijk weer bezoekers dankzij testevenementen: 'We deden een vreugdedansje!'

(foto: Omroep Zeeland)

"Het personeel heeft een klein vreugdedansje gedaan!", aldus Baptiste van Outryve, woordvoerder bij Roompot. Het zwemparadijs bij vakantiepark Nieuwvliet-Bad is één van de deelnemende proeflocaties. "We kunnen niet wachten om hier weer mensen te ontvangen."

Ook Chris Koole, beheerder van de Grote Kerk in Veere, is dolblij. "Ik heb vaak gedacht: wat zonde dat mensen dit hier binnen nu niet kunnen zien. Ik ben heel blij dat we binnenkort weer mensen mogen toelaten, dat ze dit weer mogen beleven."

De bezoekers van de testevenementen moeten zich voorafgaand laten testen. Als voorwaarde voor de toegang geldt dat iedere bezoeker een negatieve coronatest moet kunnen laten zien. In Zeeland kunnen bezoekers zich alleen laten testen in de commerciële teststraat in Geersdijk. Zo'n test wordt betaald door de Rijksoverheid. Een afspraak moet worden ingepland via een speciale website.

Alleen resultaten die via deze site zijn ingepland zijn geldig. Een test in een reguliere GGD-teststraat of een zelftest tellen niet. Bij het Zeeuws Museum geldt ook dat alleen houders van een museumkaart welkom zijn.

