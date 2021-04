De binnenstad van Tholen moet aantrekkelijker worden: 'We willen een nieuwe stadspoort'

De stad Tholen moet volgens VVD-wethouder Frank Hommel van de gemeente Tholen een mooie entree worden naar het eiland Tholen: "Vanuit West-Brabant en vanuit Zeeland is de stad Tholen de toegang tot het eiland Tholen. Hoe mooi is het dan dat dit de poort naar de rest van de plaatsen op het eiland wordt?"

'Stilstand is achteruitgang'

Hommel legt uit waar die 110.000 euro aan besteed zal worden: "Stilstand is achteruitgang. De gemeenteraad heeft dit bedrag dus beschikbaar gesteld om in onze stad te investeren. Eerst willen we de basis goed hebben. De bestrating, een goede fietsenstalling en een goede parkeergelegenheid is dus belangrijk. Daarnaast moeten er meer activiteiten plaats gaan vinden in onder andere het stadhuis en in de stad zelf. Zo willen we gidsen gaan opleiden die rondleidingen kunnen geven en willen we ons aansluiten bij de Vereniging Nederlandse Vestingsteden."

Er is al een aantal plannen voor activiteiten in het stadhuis: "Denk aan het geven van rondleidingen of het organiseren van carillonconcerten. Met een werkgroep van betrokken inwoners gaan we aan de slag om te kijken wat we allemaal met het oude stadhuis kunnen doen. Het oude stadhuis moet het middelpunt van de stad worden," legt Hommel uit.

Stadspoort

Ook zijn er plannen voor een nieuwe stadspoort: "Net buiten de vestingstad is een nieuwe winkelwijk gerealiseerd. Er komt een goede verbinding tussen deze winkelwijk en de binnenstad zodat mensen de weg naar de binnenstad weten te vinden. Als trekker willen we een kunstwerk laten maken in de vorm van een stadspoort. Dat moet een moderne versie van een vestingpoort worden."

Om kosten te besparen, wil Hommel de stadspoort door een constructiebedrijf laten maken. "Het moet uiteindelijk door iemand gemaakt worden en of dat nu een kunstenaar is of een Thools bedrijf, het gaat om de handeling." Het plan ligt nog bij de gemeenteraad. "Volgende week wordt besloten of daar wel of geen geld voor uitgetrokken gaat worden", aldus Holmmel.

Meer toeristen

Hommel hoopt dat deze plannen ervoor zullen zorgen dat de Thoolse straten zullen vollopen: "We hopen dat we vanaf het voorjaar al meer toeristen zullen ontvangen en dat de Thoolse straten deze zomer nóg gevulder zijn."