Goedemorgen! Stinkvis challenge, zeehonden op de weg en droog met zonnige perioden

De befaamde surströmming (foto: Omroep Zeeland)

Net ontbeten? Dan kan je dit bericht maar beter overslaan... Marloes, Evelien en Sharon van restaurant Met Shmaak in Sint Philipsland waagden zich gisteravond aan surströmming, gefermenteerde Zweedse haring. Mocht je denken: 'haring, lekker!', deze vis wil je niet eten. De geur laat zich het best vergelijken met een kliko vol visafval die twee weken in de zon heeft gestaan. En de smaak... Als je het echt wil weten, is dit artikel misschien toch wel iets voor je...

Nu we toch in de gemeente Tholen zijn: de binnenstad van de gelijknamige plaats moet gastvrijer en levendiger worden voor toeristen én inwoners. Een budget van 110.000 euro moet ervoor zorgen dat de stad aantrekkelijker wordt.

De zeehond die gisteravond op de N57 zat. (foto: Politieteam Haringvliet)

Ondertussen waarschuwt de politie voor overstekende zeehonden. Ja, echt: zeehonden. Gisternacht lag er nog eentje op de N57 ten hoogte van de Brouwersdam, maar dat was niet de eerste keer. Wat je moet doen als je er zelf eentje tegenkomt? Contact opnemen met de politie. "Wij kunnen namelijk ook zorg dragen voor een veilige werksituatie door zelf daar te gaan staan of Rijkswaterstaat te alarmeren."

Judith Ideler maakte deze foto bij Bakendorp (foto: Judith Ideler)

Het weer

Het zal vandaag een droge dag worden met zonnige perioden, maar regelmatig ook wat hoge bewolking en er ontstaan ook stapelwolken. De maximumtemperatuur is vanmiddag 9 tot 11 graden, de wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond en vannacht wisselen brede opklaringen af met wolkenvelden en ook dan is het droog: het minimum voor komende nacht is ongeveer 3 graden. Morgen wordt het 10 tot 12 graden en eerst is er nog wat zon, later is het bewolkt en is er kans op lichte regen. In het weekend neemt de regenkans toe.