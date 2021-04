'Soms krijgen zeehonden de kolder in de kop en gaan ze over de weg kruipen'

De zeehond die gisteravond op de N57 zat. (foto: Politieteam Haringvliet)

"Het hoogtepunt was afgelopen week drie op één dag, waarvan er één was doodgereden." Overdag is het niet zo'n probleem, zegt Van der Hiele. "De dieren zijn donker, dus in het daglicht kun je ze goed zien. Maar als het donker wordt zie je ze niet en dan kan het voor problemen zorgen. Zoals met de doodgereden zeehond."

'Kolder in de kop'

Waarom de dieren überhaupt op de weg te vinden zijn is Van der Hiele een raadsel. "Ze hoeven niet over de weg te gaan. Er zit een spuisluis in de Brouwersdam waar ze doorheen kunnen. Maar af en toe heb je zeehonden die de kolder in de kop krijgen en een andere weg nemen. En dan krijg je zeehonden op de weg."

Wat volgens Van der Hiele ook meespeelt is dat er simpelweg meer zeehonden zijn. "Dus zitten ze dan ook vaker op de weg", aldus de zeehondenredder.

Waarschuwing politie

De politie waarschuwde gisteren voor deze bijzondere vorm van overstekend wild. Op Facebook waarschuwde de politie weggebruikers 'extra voorzichtig' te zijn en 'de zeehond niet zelf te vangen of te benaderen.'

