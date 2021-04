Zorgmedewerkers over corona-uitbraak: 'Binnen een kwartier verloren we twee cliënten'

Ze gaat zitten, vindt het spannend, maar o zo belangrijk om haar verhaal te vertellen. Voor haarzelf, haar collega's, de bewoners en de nabestaanden is het een stukje verwerking. Maar ze wil het ook vertellen vanwege al die mensen die nog steeds over het virus praten alsof het een griepje is.

Afgesloten van de rest

Jessica Geistdorfer-Clyncke stond in november, december vorig jaar volledig in bescherming op haar verpleegafdeling van zorginstelling Rozenoord in Sluis te vechten voor de levens van haar cliënten. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen was het coronavirus binnengedrongen. Haar afdeling werd afgesloten van de rest.

Uiteindelijk raakten van de zestig bewoners in Rozenoord de helft besmet. Ook de helft van het personeel kreeg het virus. Acht bewoners stierven aan de gevolgen van het virus. "Binnen een kwartier stierven er twee bewoners." Jessica's stem trilt maanden later nog. "Dat is zo heftig. Dat hoop ik echt nooit meer mee te maken. En je wil sterk blijven, voor de mensen op de afdeling. Maar later, bij mijn collega brak ik."

Jessica: "Ik hoop dit nooit meer mee te maken" (foto: Omroep Zeeland)

Jessica Beunen is een collega en naamgenoot. Zij werkte op een andere afdeling die niet werd afgesloten, maar waar wel allerlei maatregelen golden. "Het is heel gek wat er dan gebeurt. Een deel van het huis wordt letterlijk afgesloten. Bewoners vroegen aan mij wat er aan de hand was, waarom ze de gang niet meer op mochten. De begrafenisondernemer en zijn auto zagen ze vaak als ze door het raam naar achter het gebouw keken."

Acht foto's op een rij

Leidinggevende Carine de Vos werd als één van de eersten ziek. Ze vond het heel lastig Rozenoord los te laten. "Alsof je als kapitein als eerste het zinkende schip verlaat."

Bij terugkomst werd ze getroffen door één beeld in het bijzonder. "Op een rij de acht foto's van de bewoners die gestorven waren. Heel verdrietig, confronterend. Je voelt je ook machteloos. Dat dit gebeurd is, ondanks alle maatregelen die we genomen hadden om besmetting te voorkomen."

Jessica: "Dit is heel serieus, het is geen griepje' (foto: Omroep Zeeland)

De Vos heeft lessen getrokken uit de uitbraak van vorig jaar. "Blijven praten, blijven uitleggen. Zowel bij het personeel als bij de familie. Zorgmedewerkers stonden hier op de parking elkaar bij te praten. Over wie er slecht lag, overleden was. Verder denk je dat je familie goed hebt ingelicht, bijgepraat. Maar ook dat kan sneller, beter en meer."

'Ook maar mens'

Jessica Geistdorfer prijst de steun van haar collega's. "Je weet en begrijpt als enige waar de andere het over heeft. Je sleept elkaar er doorheen. Zegt tegen elkaar dat je ook maar mens bent. Samen staan we sterk is nog steeds ons motto."

Er zijn vier maanden verstreken. Het personeel en de bewoners zijn gevaccineerd. Geeft dat lucht?

'Geen griepje'

Jessica Beunen kijkt bedenkelijk. "We zijn er nog niet. Begrijp me niet verkeerd, ook ik wil het terras op. Maar het is echt nog even volhouden. Nee, wij zijn geen overspannen zorgmedewerkers. Wij hebben gezien wat het virus doet. De ene dag ben je gezond, de volgende doodziek of overleden. Mensen, het is geen griepje, het is echt heel serieus."

Jessica en haar naamgenoot: "We hebben veel steun onderling" (foto: Omroep Zeeland)

Rozenoord is afgelopen jaar zwaar getroffen door een corona-uitbraak. Ook andere ouderenzorginstellingen als De Wieken in Zierikzee en de Zoute Viever in Oost-Souburg hebben er mee te maken gehad of zitten er nog in.

'Bijna overal besmettingen'

SVRZ geeft namens al die instellingen een reactie: "We kunnen niet zeggen welke instelling het zwaarst is getroffen. Wij verzamelen de cijfers niet per locatie, maar per gemeente. Bijna geen enkel verpleeghuis is gespaard gebleven. Er zijn bijna overal besmettingen geweest. Grotere uitbraken zijn er ook op verschillende locaties geweest. Denk bijvoorbeeld aan Rozenoord, De Vurssche, De Wieken, Ter Weel en De Zoute Viever."

