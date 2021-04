Handballer Houtepen hoopt in Duitsland zijn droom te realiseren

Thomas Houtepen uit Middelburg speelt volgend seizoen in de Duitse handbalcompetitie (foto: TV Cloppenburg)

De spelverdeler heeft een contract voor twee seizoenen getekend. "De derde liga in Duitsland is te vergelijken met het hoogste niveau in Nederland", aldus Houtepen. Hij hoopt zich via TV Cloppenburg in de kijker te spelen bij een van de opleidingsteams in Duitsland.

De jeugdinternational is ambitieus. Hij wil profhandballer worden en uiteindelijk in de Bundesliga terechtkomen, de sterkste competitie van de wereld. Dat vertelde hij afgelopen najaar in een reportage bij Omroep Zeeland over de handbalfamilie Houtepen.

Sinds dit seizoen speelt Houtepen voor Greenpark Aalsmeer, waarmee hij nog in de race is voor het landskampioenschap. Aalsmeer staat nu op de tweede plaats in de HandbalNL League. Zaterdag is hekkensluiter JD/Hurry Up de tegenstander. De bovenste twee ploegen strijden om het kampioenschap in een best-of-three.

Daarna vertrekt hij naar Duitsland. "Mijn contract gaat op 1 juli in, maar door corona is het nog niet duidelijk wanneer de competitie begint." Komende zomer is Houtepen ook actief met Oranje Onder 19.