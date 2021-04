Jorn maakt dankbaar gebruik van samenwerking tussen kroeg en webshop: 'Anders was ik ook werkloos geweest in deze tijd'

Het idee voor de samenwerking ontstond tijdens de coronacrisis. YourSuprise heeft toen personeel uit de horeca geleend om de grote drukte bij het bedrijf aan te kunnen. Een mooie deal voor de horecaondernemers die de deuren dicht moesten houden.

Ook samenwerken na corona

Maar de samenwerking gaat ook door na de coronacrisis. Rond de feestdagen is het druk bij de webshop. "Dan moeten we altijd op zoek naar extra mensen", zegt Chris van der Wel van de afdeling personeelszaken. "In die periode is het bijvoorbeeld in de horeca veel slapper en hebben ze daar mensen over."

"In de winter sturen wij mensen verplicht met vakantie", zegt mede-eigenaar Remo van Hengelen van De Stulp. "Nu kunnen ze die maanden bij de webshop aan de slag. Dat hebben wij als eigenaren overigens ook gedaan. Zo komt er in deze coronatijd toch nog wat geld binnen en blijven we aan het werk."

Jorn Breen aan het werk op de inpakafdeling van YourSurprise in Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

Jorn Breen is een van de kroegmedewerkers die nu ook in de webshop in Zierikzee werkt. "Je moet bezig blijven in deze tijden", zegt hij. "Ik vind het heel fijn, anders was ik ook werkloos geweest in deze tijd." Breen pakt de cadeautjes in die bij de webshop worden besteld, maar is ook nog in de kroeg te vinden. Die wordt klaargemaakt voor het moment dat er weer gasten welkom zijn. Breen helpt meteen mee aan een tv-programma om contact te houden met de vaste klanten.

"Je moet jezelf ook bezighouden, anders gaat het ook met je eigen gezondheid achteruit", zegt de inpakker én kroegmedewerker. "Als je niks zit te doen en je bent alleen maar aan het eten en je beweegt niet...dit houdt je toch bezig en van de straat."

Jorn Breen werkt mee aan een tv-programma van zijn kroeg om contact met vaste klanten te houden. (foto: Omroep Zeeland)

De samenwerking levert mogelijkheden op om op termijn meer mensen in vaste dienst te nemen. "We hebben nu een groepje van zo'n negen mensen die hier aan meewerken", zegt Van Hengelen. "Die kunnen meer uren maken omdat ze bij twee bedrijven inzetbaar zijn. Dat verruimt voor ons de mogelijkheden om mensen met een vast contract aan ons te binden."

Uitbreiding samenwerking

Bijkomend voordeel is dat je werknemers die in beide bedrijven werken niet steeds opnieuw hoeft in te werken. YourSuprise is nu op zoek naar meer bedrijven die zo'n samenwerking aan willen gaan. Het bedrijf groeit snel en is steeds op zoek naar nieuw personeel. De webshop wil daarbij verder kijken dan alleen de horeca. "Bedrijven die op andere momenten pieken dan wij en frisse en energieke mensen kunnen leveren", zegt Chris van der Wel. "Die mogen mij altijd bellen."