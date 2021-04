Celstraf voor drugs- en wapenbezit en het gooien van cobra's over de schutting

Rechtbank in Middelburg (foto: ANP)

"Wat ik heb gedaan is niet netjes en dat had ik niet moeten doen. Maar de lol was er wel een beetje af", zei de man eerder in de rechtbank. Hij verklaarde dat hij juist werd lastiggevallen en dat hij daar op reageerde. "Ik heb niet goed nagedacht wat de gevolgen zouden zijn. Dit was nooit gebeurd als deze mensen mij met rust hadden gelaten."

Clownspak

De man ging 's nachts op 16 september naar een woning in de Moggestraat in Zierikzee en gooide een cobra over de schutting van de achtertuin. Buurtbewoners meldden daarna ook een tweede explosie. Vijf dagen later keerde hij terug, deze keer liet hij een cobra ontploffen aan de voorkant van de woning. Weer een week later stond hij 's nachts in een clownspak in de achtertuin van dezelfde mensen.

Zelf zei hij daarover dat hij had geroepen dat ze moesten stoppen met hem lastig te vallen. De mensen in de woning zeggen dat hij een mes bij zich had, waar hij stekende bewegingen mee maakte. Ze voelden zich bedreigd. Voor die vermeende bedreiging is de man uiteindelijk niet veroordeeld, omdat de rechtbank daar geen bewijs voor heeft.

Remleiding doorgeknipt

De Zierikzeeënaar werd ook verdacht van het doorknippen van een autoremleiding bij de moeder van de man uit de woning in de Moggestraat, maar ook dat acht de rechtbank niet bewezen.

De rechter verklaarde de man bij de uitspraak licht verminderd toerekeningsvatbaar. De 180 dagen die hij in voorarrest heeft gezeten, worden van de straf afgetrokken.

