Eigenaar beroofde brillenzaak bedreigd: 'We moesten terug naar binnen, anders zouden ze schieten'

De ingeslagen ruit van Ton's Brillenmode (foto: Ton Smout)

Eigenaar Ton Smout woont zelf ook boven zijn winkel en hij werd rond 05.30 uur wakker van de harde klappen. "We zagen de twee daders bezig met het meenemen van de brillen. Toen wij en andere omwonenden vanaf de bovenverdieping riepen dat ze daarmee moesten stoppen, werden we bedreigd. Ik heb het zelf niet goed verstaan maar volgens andere omwonenden riepen ze dat we terug naar binnen moesten en dat ze anders zouden gaan schieten."

'Blote voeten in het glas'

Toch ging Smout naar beneden om de daders te confronteren. "Ik ben toch naar beneden gegaan en stapte met mijn blote voeten in het glas. De daders waren toen al op de vlucht geslagen. Ze zijn denk ik al met al een paar minuten binnen geweest."

Inmiddels zijn alle glasscherven opgeruimd, maar bij Smout zit de schrik er nog flink in. Ook is dit niet de eerste keer dat er wordt ingebroken in de brillenzaak. Na eerdere inbraken is er een schaarhekwerk voor de deur geplaatst, maar de dieven konden door het bovenraam toch naar binnen.

"Ze waren heel goed voorbereid. Ze hadden zelf ook een trap bij om door het ingetikte bovenraam naar binnen te klimmen. En ze wisten precies waar alles lag. Ze hebben alle Cartiers meegenomen, maar ook wel een paar brillen van andere merken."

Reeks diefstallen

Smout vermoedt dat deze inbraak in een reeks diefstallen past, waarbij de daders het vooral gemunt hebben op brillen van het merk Cartier. Sinds 2019 zijn er in onder meer Vlaardingen, Purmerend, Apeldoorn en Zwolle inbraken gepleegd, waarbij alleen brillen van dát merk zijn meegenomen. "Ik belde de vertegenwoordiger van Cartier om te vertellen dat wij ook te grazen zijn genomen en zij vertelde mij dat we al de achtste waren in twee weken tijd."

De politie onderzoekt of er inderdaad een link is met eerdere diefstallen van dure brillen. Politiewoordvoerder Alwin Don kan dat naar eigen zeggen niet bevestigen, maar ook niet uitsluiten. Verder laat hij weten dat de verdachten van de inbraak in de Korte Delft nog steeds voortvluchtig zijn.