Drugsloods in Ossenisse moet een jaar dicht blijven

In Ossenisse is een drugslab opgerold (foto: HV Zeeland)

Volgens Mulder is voor een sluiting van een jaar gekozen, omdat er sprake is van verzwarende omstandigheden. Het ging volgens hem om een grootschalige productie, waarbij sprake was van een professionele aanpak. Bij de ontdekking werden drie mannen aangehouden. Twee mannen uit Hulst, van 53 en 37 jaar oud, en een 38-jarige Tilburger.

Middelburgse woning drie maanden dicht

Ook in Middelburg is een pand op slot gegaan. Een woning aan de Meanderlaan is door burgemeester Bergmann voor drie maanden gesloten. De sluiting gaat vandaag in. Op 11 februari werd in de woning een hennepkwekerij en een handelshoeveelheid drugs gevonden. De deuren en de ramen van de woning worden verzegeld en er hangen aankondigingen op de deur en voor de ramen.

