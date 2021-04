'Je merkt dat de manier waarop de Molukkers werden ontvangen nog steeds heel erg leeft'

KNIL-militairen werden per boot naar Nederland gebracht (foto: Omroep Zeeland)

In Zeeland zijn er drie van zulke gemeenten. Naast Vlissingen en Veere heeft ook Middelburg veel inwoners van Molukse afkomst. Maar Middelburg heeft de oproep nog niet ondertekend, de hoofdstedelijke gemeente neemt daarover komende dinsdag een besluit.

'Het leeft ook onder jongere generaties'

De gemeente met de grootste Molukse gemeenschap in Zeeland is Vlissingen. Burgemeester Bas van den Tillaar van Vlissingen vindt het dan ook belangrijk om aandacht te besteden aan de gevoelens die in deze gemeenschap leven. "Je merkt dat ook bij de jongere generaties die geschiedenis, de manier waarop toen de Molukkers zijn ontvangen, nog steeds heel erg leeft."

Op 21 maart was het zeventig jaar geleden dat het eerste schip met Molukkers in Nederland aankwam. Dat zou een kort verblijf zijn van enkele maanden, maar het liep anders. "Ze werden in kampen opgevangen, onder slechte omstandigheden. Het waren in veel gevallen soldaten van het KNIL, maar ze werden vaak ontslagen uit het leger. Dus het was in alle opzichten voor hen een koude douche en ik denk dat dat erkend mag worden."

Burgemeester Bas van den Tillaar van Vlissingen over het leed van de Molukkers

Vlissingen heeft naast die grote Molukse gemeenschap ook een stedenband met de stad Ambon, de hoofdstad van de Molukken. "Mede daarom vonden wij het belangrijk om dit pleidooi te ondertekenen." De deelnemende gemeenten roepen het nieuwe kabinet op om het leed van de Molukkers te erkennen en excuses aan te bieden voor hoe er met hen en hun voorouders is omgegaan.

'Een waardig moment'

"Ik hoop dat het kabinet gehoor geeft aan deze oproep, maar in de tussentijd zitten we ook in de eigen stad niet stil", zegt Van den Tillaar. "We gaan kijken hoe we samen met de Molukse gemeenschap hier lokaal aandacht kunnen geven aan die zeventig jaar Molukkers in Vlissingen en er samen een waardig moment van kunnen maken."

