Jan Lonink digitaal in het zonnetje gezet tijdens laatste vergadering als voorzitter veiligheidsregio

Burgemeester van Terneuzen en VRZ-voorzitter Jan Lonink (foto: Omroep Zeeland)

Wekelijks vergaderen alle Zeeuwse burgemeesters over zaken als brandweerzorg, crisisbeheersing en handhaving van de openbare orde en veiligheid. Jan Lonink is sinds 2012 voorzitter van de VRZ, hij nam toen het stokje over van Koos Schouwenaar.

Burgemeester Harald Bergmann van Middelburg nam tijdens de rondvraag het woord om Lonink te bedanken. Hij noemde hem een verbinder, een doorpakker en iemand die de rust weet te bewaren.

Ook interne crisis

Bergmann benoemde ook dat Lonink tijdens zijn voorzitterschap niet alleen te maken kreeg met crises van buitenaf, waarvan de coronacrisis de grootste was, maar ook met een interne crisis.

In 2017 verscheen een vernietigend rapport over de cultuur binnen de Veiligheidsregio Zeeland. "Een gebrekkige leiding, ongemotiveerde werknemers en een cultuur waarin 'ieder voor zich' gaat en het abnormale de norm is geworden", waren enkele conclusies uit dat onderzoek.

Donkere periodes

Lonink blik over het algemeen positief terug op de afgelopen jaren: "Ik heb het het heel fijn gevonden om deze taak uit te voeren, al zijn er inderdaad ook donkere periodes geweest. Ik zie gelukkig dat we de laatste jaren als bestuur meer eensgezind optreden."

Videoboodschappen burgers

Op 23 april neemt Jan Lonink na achttien jaar officieel afscheid als burgemeester van Terneuzen. Er is onder meer een digitaal uitzwaaimoment. Mensen kunnen een videoboodschap inzenden die in een compilatie wordt verwerkt en uitgezonden. Ook zal er die dag een symposium zijn over veiligheid, cultuur en economie in relatie tot grensoverschrijdende samenwerking.

Burgemeester Harald Bergmann zal het voorzitterschap van de VRZ voorlopig waarnemen.