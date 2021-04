Politie verspreidt opnieuw beelden van verdachte WhatsApp-fraude in Waterlandkerkje

Beelden van man die geld pint in Rotterdam na WhatsApp-fraude in Waterlandkerkje (foto: Politie)

De vrouw kreeg op 24 december een appje van iemand die zich voordeed als haar zoon, die beweerde dat hij een nieuw telefoonnummer zou hebben. Ook zou hij in geldnood zitten, omdat er meerdere rekeningen snel betaald moesten worden. Hij zou het geld snel terugstorten, beloofde hij.

Hoge bedragen

De verdachte in deze zaak pinde kort achter elkaar hoge bedragen bij pinautomaten van verschillende banken. Dat gebeurde onder meer diezelfde avond nog bij een pinautomaat aan de Mathenesserplein in Rotterdam. Deze vorm van oplichting wordt ook wel vriend-in-nood-fraude genoemd.

Beelden van de man die het geld pinde in Rotterdam worden later vandaag getoond in het televisieprogramma Bureau Rijnmond, het opsporingsprogramma van RTV Rijnmond. Diezelfde beelden werden eerder al getoond in het landelijke televisieprogramma Opsporing Verzicht.

Bijna 1.000 euro

In de uitzending van vandaag worden ook beelden getoond van een man die betrokken was bij de oplichting van een vrouw uit Nieuwerkerk. Haar werd op 5 september op dezelfde manier, via WhatsApp-fraude, bijna 1.000 euro afgetroggeld. Diezelfde middag nog stond deze man op beeld bij bij een pinautomaat aan de Thomas Morelaan in Rotterdam.

Beelden van man die geld pint in Rotterdam na WhatsApp-fraude in Nieuwerkerk (foto: Politie)

Tijdens het politieonderzoek zijn van beide situaties bewakingsbeelden opgevraagd. De politie hoopt dat er mensen zijn die de mannen op de beelden herkennen.