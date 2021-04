Aantal positieve coronatesten weer boven de 150, drie ziekenhuisopnames

(foto: Omroep Zeeland)

De meeste nieuwe besmettingen, 32 in totaal zijn gemeld in Terneuzen, gevolgd door Vlissingen met 28, Reimerswaal met 23 en Middelburg met 21 besmettingen. De patiënten die in het ziekenhuis werden opgenomen komen uit de gemeenten Goes, Middelburg en Vlissingen.

Aantal besmettingen per gemeente

Gemeente zo 4 apr ma 5 apr di 6 apr wo 7 apr do 8 apr Borsele 2 4 3 4 6 Goes 12 16 11 13 10 Hulst 10 7 2 5 6 Kapelle 10 2 6 6 5 Middelburg 21 20 27 20 21 Noord-Beveland 2 5 1 10 3 Reimerswaal 17 21 9 21 23 Schouwen-Duiveland 9 6 6 18 13 Sluis 3 12 1 7 2 Terneuzen 16 22 16 21 32 Tholen 17 11 6 10 5 Veere 8 8 9 12 12 Vlissingen 18 17 9 25 28 Totaal Zeeland 145 151 106 172 166

Uit de cijfers van alle Nederlandse gemeenten blijkt dat Reimerswaal nog steeds de plek is waar relatief de meeste besmettingen zijn geconstateerd: 605 per 100.000 inwoners in de afgelopen week. Wel is het aantal besmettingen ten opzichte van vorige week iets gedaald. Ook Kapelle staat in de top tien van die lijst met 470 besmettingen per 100.000 inwoners in dezelfde periode.

Reimerswaal kampt al weken met relatief hoge besmettingscijfers. Eerder liet burgemeester José van Egmond weten dat het lastig is om bronnen te vinden waar de coronabesmettingen in haar gemeente vandaan komen. Ze vermoedt dat vooral gezinnen het virus verspreiden bij een bezoek aan bijvoorbeeld de school, de kerk en het werk.

Op onderstaande kaart zie je het aantal besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen zeven dagen in iedere Zeeuwse gemeente.

Aangezien de besmettingsaantallen in de registratie van het RIVM van dag tot dag sterk kunnen fluctueren, berekent Omroep Zeeland voor iedere dag het totaalaantal besmettingen van de voorgaande zeven dagen. In de onderstaande grafiek is het verloop van de zevendagentotaal weergegeven voor vier Zeeuwse regio's.

Op de kaart is te zien dat het aantal besmettingen op de Bevelanden en Walcheren dicht bij elkaar liggen. De afgelopen dagen blijft het aantal besmettingen in beide regio's nagenoeg gelijk. In Noord-Zeeland, bestaande uit Schouwen-Duiveland en Tholen, nemen de besmettingen af en in Zeeuws-Vlaanderen is een lichte stijging te zien.

Verpleeghuizen

In de Zeeuwse verpleeghuizen zijn afgelopen week acht besmettingen gemeld, twee minder dan de week ervoor. Eén cliënt is overleden aan de gevolgen van het coronavirus en dertien cliënten zijn hersteld. Dat blijkt uit de wekelijkse cijfers die door Allévo, Cederhof, Cedrah, Cleijenborch, Eilandzorg, Schutse Zorg Tholen, SVRZ, Ter Weel, WVO Zorg, ZorgSaam en Zorgstroom gerapporteerd worden.