Kunstwerk moet afval van vispluis aan de kaak stellen

Vispluis beschermt de visnetten tegen beschadiging en slijtage. Ze breken alleen heel snel af, waardoor er duizenden kilo's in zee terecht komen en daarna aanspoelen. Stichting Centree uit Zierikzee zag het probleem en kwam twee jaar geleden op het idee om er een kunstwerk van te maken.

Vele kilo's vispluis zijn de afgelopen jaren opgeraapt door vrijwilligers in heel Nederland. Schoonmaakacties langs de kust zorgden ervoor dat kunstenaar Kianoosh Gerami niet alleen genoeg draden had om te verwerken, maar het ook nog eens van de stranden verdween.

Een deel van het kunstwerk gemaakt van vispluis (foto: Omroep Zeeland)

Het vispluis is volgens de kunstenaar mooi materiaal, maar ook erg lastig om mee te werken. De blauwe kunststof is vaak vies en zit regelmatig in de knoop. Om er een mooi vlechtwerk van te maken was Gerami uren bezig om het klaar te maken om te verwerken in het kunstwerk.

Erik van Uffelen van Centree is blij met het resultaat. Maar nog belangrijker; een oplossing is in zicht. Een milieuvriendelijke versie van het vispluis moet in de toekomst een einde maken aan het niet afbreekbare spul van nu.