Vossenjacht in Hulst: stormloop om een Reynaertje te bemachtigen

De Reynaertjes hingen al zo'n twintig jaar aan gevels in Hulst. Ze zijn ongeveer anderhalve meter hoog en hebben een groot kruis in hun klauw om op pelgrimstocht te gaan. Aan iedere vos is een lichtsnoer bevestigd zodat de vossen gelijktijdig met de lantaarnverlichting kunnen schijnen. Een aantal maanden geleden zijn de vossen van de gevels verwijderd omdat de beelden te oud werden.

"Ze zijn versleten en kostten veel onderhoud", vertelt Monique de Bruijn van de Stichting Bezoekersmanagement Hulst. "De ene vos brandde wel, de andere niet en sommige vossen waren alleen maar aan het knipperen. Ook had er geregeld iemand kortsluiting in de meterkast, dus besloten we om de vossen van de gevels te halen. De gemeente wil de komende jaren het straatbeeld van Hulst aanpassen, dus wij zetten hiermee alvast de eerste stap."

De stichting vond het zonde om de beelden weg te gooien: "We verwachtten dat er misschien mensen zijn die ze graag willen hebben. Daarom boden we ze voor 30 euro per stuk aan."

Monique de Bruijn laat de Reynaertjes zien (foto: Omroep Zeeland)

Ontplofte mailbox

Dat lieten veel Hulstenaren zich geen twee keer zeggen: "Binnen een paar uur tijd had ik honderd aanmeldingen, terwijl er maar dertig Reynaertjes zijn. Mijn mailbox is ontploft. Mensen kunnen zich nog aanmelden tot 1 mei, dus ik denk dat er nog veel meer mailtjes komen. Uiteindelijk loten we wie een vos mag kopen."

De Bruijn heeft wel een idee waarom de gevelvossen zo populair zijn: "De vos is typisch voor Hulst. Het verhaal 'Van den vos Reynaerde' is natuurlijk wereldwijd bekend; dat heeft zich volgens de schrijver hier in Hulst afgespeeld. Er zijn veel Hulstfans die het meteen willen hebben zodra er iets van Hulst op de markt verschijnt. Mensen sparen dit soort dingen."

Het is nog niet bekend of er nieuwe vossen aan de gevel komen. "We zijn nog aan het nadenken. Misschien hangen we niets terug aan de gevel en verzinnen we iets anders om het straatbeeld op te fleuren. We weten het nog niet."

Ook behoefte aan een Reynaertje? Dan kun je mailen naar info@hulstnet.nl.