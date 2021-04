Goedemorgen! Tolgeld, bestelbus en Reynaertjes te koop

Nu is ook naar buiten gekomen dat dat momenteel financieel onhaalbaar is. Demissionair minister Van Nieuwenhuizen schrijft in antwoord op Kamervragen dat er in de Rijksbegroting geen ruimte is om de kosten van het tolvrij maken, 340 miljoen euro, te dekken. Gedeputeerde Harry van der Maas zegt in een reactie met Den Haag in gesprek te gaan over de tolheffing en de wens te hebben dat er ruim voor de beoogde einddatum van 2033 geen tol meer geheven wordt. Wanneer dat is, kan hij niet zeggen.

Bestuurders bestelbus betrapt op rijden zonder rijbewijs (foto: Politie Zeeuws-Vlaanderen)

Agenten in Zeeuws-Vlaanderen beleefden gisteren iets opmerkelijks. Ze zetten tweemaal dezelfde bestelbus aan de kant, beide keren bleek de bestuurder geen rijbewijs te hebben. Dit is al opmerkelijk, alleen ging het in dit geval om verschillende bestuurders. De oorspronkelijke bestuurder kroop na de eerste maal braaf op de bijrijdersstoel, waarna de bijrijder het stuur overnam. Deze man had echter ook geen rijbewijs. Beide mannen hebben een boete gekregen.

Monique de Bruijn laat de Reynaertjes zien (foto: Omroep Zeeland)

In Hulst heeft zich een ware vossenjacht ontketend: tientallen mensen willen een 'Reynaertje'. De ijzeren Reynaertvossen hebben jarenlang aan gevels van huizen in de stad gehangen, maar worden nu te koop aangeboden. De Reynaertjes hingen al zo'n twintig jaar aan gevels in Hulst. Ze worden voor dertig euro per stuk te koop aangeboden.

De molen in Kloetinge (foto: Gerbrand Kloosterman)

Het weer:

We hebben een wisselend wolkenbeeld met af en toe een zonnetje er tussendoor, maar vanmiddag is het de meeste tijd bewolkt en later is er kans op een drup regen. Het wordt maximaal 10 tot 13 graden, bij een zwakke tot matige zuidwest- tot westenwind. In het weekend draait de wind naar het noordoosten tot noorden en vooral op de zaterdag zijn er perioden met regen, zondag is het nogal buiig met enkele opklaringen. Bovendien wordt het kouder met maxima morgen rond 8 graden, en 6 graden op zondag.