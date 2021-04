Buurt ziet plan Euregiotuinen niet zitten: 'Straks krijgen we festivals in de achtertuin'

Want dat is de grote angst als in 2017 bekend wordt dat Van Damme Recreatie het gebied gaat ontwikkelen. Het lijkt een plek te worden met een horecagelegenheid, slechtweervoorzieningen, misschien wel een overnachtingsplek en evenementen.

Geluidsoverlast

Vooral dat laatste is wat de omwonenden -zo'n 120, vaak wat oudere, mensen- zorgen baart. Tot maximaal vijf keer per jaar is er ruimte voor evenementen en festivals op het terrein. De buurt ziet de bui al hangen. "Het grootste bezwaar is de geluidsoverlast", zegt José's buurvouw Jeannette de Rooij, die zo'n 150 meter verderop woont.

José van Zuilekom vult aan: "En met evenementen en festivals weet je dat je een hele hoop gerelateerde overlast krijgt. In de plannen is er plaats voor driehonderd overnachtingen. Als het evenement klaar is, kruipen die bezoekers echt niet hun slaapzakje in. Die gaan op zoek naar verder vertier." En dan gaan ze de woonwijk in, is de angst. Verder zijn de omwonenden bang voor verkeers- en parkeeroverlast en schade aan de natuur in het gebied.

Protest tegen mogelijke geluidsoverlast Oostburg (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de gemeente Sluis wordt de soep niet zo heet gegeten. "Je mag in Nederland niet zomaar alles, hoor", zegt wethouder Marianne Poissonnier, die het project in haar portefeuille heeft. Voor elk evenement moet een vergunning worden aangevraagd.

'Goed geregeld'

En zo'n aanvraag wordt zorgvuldig bekeken, verzekert de wethouder. "Er wordt gekeken naar wat we er allemaal omheen moeten regelen. Past dat hier? Hoe gaan we om met verkeersstromen, hoe gaan we om met parkeren? Dat wordt allemaal apart goed bekeken. Ik ken hier in de omgeving ook geen problemen met andere evenementen, dat wordt allemaal goed geregeld."

De angst bij omwonenden is dat het allemaal volgens de regels misschien wel mag maar dat er toch overlast zal zijn. En zelfs nu het alleen nog maar plannen zijn, hebben ze er al last van, weet Jeannette de Rooij. "De huizen dalen 20 tot 25 procent in waarde. Los daarvan is het niet verkoopbaar, want wie wil in een huis zitten vlakbij een festivalterrein? Dus we zijn gedoemd al die overlast te aanvaarden."

Niet bij betroken

Wat de omwonenden ook dwars zit is dat ze niet of nauwelijks bij het project betrokken zijn. José van Zuilekom: "Er is tot op de dag van vandaag nooit één woord met ons gecommuniceerd."

Wethouder Marianne Poissonnier geeft aan dat ze wel degelijk met de omwonenden gesproken heeft. Ook zegt ze dat het 'aan de initiatiefnemer is' om met de buurt te praten. Maar ze geeft toe dat het project wat vertraging heeft opgelopen. "Er heeft wat tijd tussen gezeten voor het tot ontwikkeling kwam en daaruit kunnen zij opmaken dat ze niet betrokken zijn."

Ter inzage

Verder geeft wethouder Poissonnier aan dat het voorontwerp ter inzage heeft gelegen en dat heeft iedereen de kans is gegeven te reageren. Nu worden de reacties verwerkt en komt er een ontwerp. Poissonnier ziet het project echt nog zitten. De opknapbeurt van het gebied moet de entree van Oostburg mooier maken. "360 dagen per jaar is het dan echt een toegevoegde waarde."

En de andere vijf dagen waarop de festivals en evenementen gehouden worden? De wethouder denkt dat de buurtbewoners het misschien wel heel leuk gaan vinden. "Het zal misschien heus weleens een dag zijn dat ze denken: 'ja, ik hoor het nu wel'. Maar ik denk dat je altijd overal weleens iets hebt, dat je ietsjes lawaai hebt."

127 decibel

Wat de wethouder 'ietsjes lawaai' noemt, ziet de buurt anders. Jeannette de Rooij: "127 decibel in je voortuin dat is nogal wat. Want dat is wat er volgens de plannen mag."

