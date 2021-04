OVV waarschuwt: Boomkorkotters korter dan 24 meter zijn gevaarlijk instabiel

Zeeuwse vissers in de Vlissingse Binnenhaven (foto: Ria Brasser uit Oost Souburg)

De raad onderzoekt twee ongelukken met Urker viskotters. De kwestie is zo dringend dat het advies er nu al is, voor het onderzoek is afgerond. Of er in Zeeland viskotters van onder de 24 meter lengte actief zijn is onduidelijk.

'Buitengewoon instabiel'

Uit het onderzoek van de OVV blijkt dat boomkorkotters met een lengte van minder dan 24 meter in zo'n zogenoemde asymmetrische beladingstoestand 'buitengewoon instabiel' zijn. Het schip drijft dan niet meer rechtop in het water en een heel kleine verandering in die helling kan dan al leiden tot zeer snel kapseizen en zinken van het schip.

Het klinkt misschien heel logisch, dat als je aan de ene kant een vol visnet hebt en de andere kant niet, dat je dan kunt gaan overhellen. Toch is de werkelijkheid vaak anders, zegt Pim Visser, van vissersorganisatie VisNed, die ook betrokken was bij het onderzoek. "Normaal gesproken heb je twintig procent overcapaciteit, dus is er niets aan de hand."

Oproep aan vissers

Toch kan het dus misgaan, zoals bij de twee viskotters uit Urk. "Blijkbaar kan er soms een situatie ontstaan waarbij de situatie kritiek wordt. Daarom is ook de oproep aan vissers: wees daar alert op. Dat is nu in korte tijd twee keer gebeurd en daarom komen ze van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid met deze waarschuwing."

Pim Visser, van vissersorganisatie VisNed over waarschuwing voor type schip

Ook Visser weet niet of er in Zeeland boomkorvissers varen van minder dan 24 meter lang. "Net buiten Zeeland, in Zuid-Holland, daar zijn een stuk of tien van die schepen. Die schippers zijn nu allemaal gewaarschuwd."

'Tuig op de zeebodem'

Want de vissers kunnen in zo'n situatie door snel ingrijpen erger voorkomen. "Met een druk op de noodknop zorg je ervoor dat je tuig overboord gaat. Dan ligt het tuig op de zeebodem, maar je schip is gered."

Maar dan moet je dus als visser wel snel kunnen reageren. "Daarom heeft de onderzoeksraad gezegd: denk daar van tevoren over na, zodat je als het zich voordoet je in een split second kunt ingrijpen."

'Bewustwording wat weggezakt'

Visser denkt niet dat deze waarschuwing onder vissers voor onrust zal zorgen. "Er is tien jaar lang geen incident geweest en nu zijn er ineens twee in korte tijd. Daarom is ook de oproep: let daar op. Want misschien is bij sommige vissers de bewustwording wat weggezakt."

Het volledige onderzoek naar het kapseizen en zinken van de twee viskotters uit Urk wordt naar verwachting voor de zomer van dit jaar gepubliceerd. Dat schrijft de raad in een brief aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Europese Commissie.