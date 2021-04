'Rapport over tol Westerscheldetunnel vergeet het verleden, dat geld is er wél'

De tolpoortjes bij de Westerscheldetunnel (foto: Cor Oudesluijs )

In dat rapport, dat is opgesteld in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, staat dat het 340 miljoen euro zou kosten om de tunnel nu tolvrij te maken. En volgens de opstellers van het rapport is dat geld er niet. Over vier jaar zou het wel kunnen, dan kost het 'nog maar' 260 miljoen euro. Dat geld zou wel beschikbaar zijn, staat in het rapport.

543 miljoen euro

Liefting vindt dat een vreemde conclusie. "Wat mij opvalt is dat in het rapport niet wordt teruggekeken naar wat er tot nu toe heeft plaatsgevonden", zei Liefting vanmorgen in het radioprogramma Zeeland wordt wakker. "Toen de provincie de Westerscheldetunnel in 2009 overnam, heeft het Rijk 543 miljoen euro winst gemaakt. En de winst van toen zouden ze kunnen gebruiken om hem nu tolvrij te maken."

Cees Liefting van Zeeland Tolvrij over rapport tolvrije Westerscheldetunnel

Hij ziet het als een politieke keuze om het geld er niet voor vrij te maken. "Nu wordt de tunnel ook betaald, maar dan door de burgers. En dan met name door de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen." Eerder bleek al dat het afschaffen van de tol gunstige effecten voor Zeeland heeft.

'Woekerwinsten'

Als het aan hem lag, was de Westerscheldetunnel het liefst gisteren al tolvrij. "Het is natuurlijk belachelijk dat een noodgedwongen situatie, want je moet wel door de tunnel heen, gebruikt wordt om zulke woekerwinsten te halen", aldus Liefting.

