Nieuwe telefoonlijn moet ouderen helpen gewiekste oplichters te herkennen

Uitsnede uit folder van de politie voor ouderen over oplichting (foto: Politie Zeeland)

Bij WhatsApp-fraude, of vriend-in-nood-fraude, stuurt de oplichter een bericht, meestal via WhatsApp, maar het kan ook via een sms of via andere sociale media, met de boodschap: ik ben mijn telefoon kwijt. Dit is mijn nieuwe nummer. En o ja, of je even geld over wil maken.

Zoon of dochter

De oplichter doet zich vaak voor als zoon of dochter. Meestal gaat het in het bericht over rekeningen die dringend betaald moeten worden en die zoon of dochter snel zal terugbetalen, beloofd! Vervolgens gaan de criminelen er met het geld vandoor. In Zeeland werd eind december een vrouw uit Waterlandkerkje op die manier bijna 2.500 euro afhandig gemaakt.

Een deel van het Whatsappgesprek (foto: Opsporing Verzocht)

Volgens Renate Evers van ouderenorganisatie ANBO is meer dan de helft van de slachtoffers van WhatsApp-fraude 55 plusser. Bij de oplichtingsvorm spoofing, waarbij de oplichter zich aan de telefoon voordoet als bankmedewerker, is dat percentage nog hoger. Daar zou 81 procent van de slachtoffers 56 jaar zijn of ouder.

'Aantrekkelijke doelgroep'

"Ouderen zijn voor oplichters een aantrekkelijke doelgroep", zegt Evers. "Als het gaat om WhatsApp-fraude hebben ze vaak al wat oudere kinderen, die mogelijk om geld kunne vragen. Verder hebben ouderen ook vaak al wat langer gespaard en hebben ze dus wat meer geld op de rekening staan."

Maar ook de onwennigheid met moderne communicatiemiddelen speelt volgens Evers mee. "Ouderen hebben wat minder ervaring met moderne communicatiemiddelen, dus als je gebeld wordt en je ziet ING in je schermpje staan, dan denk je dat de bank belt."

Steeds slimmer

Volgens Evers worden criminelen steeds slimmer en moeten ouderen dus steeds beter opletten om niet ten prooi te vallen aan gewiekste oplichters. "Alles lijkt steeds echter, ook via de mail. Waar vroeger die phishing-mailtjes goed te herkennen waren, door alle taalfouten en dergelijke, lijken ze steeds meer op een échte e-mail van de bank. Met de juiste logo's en alles!"

De Advieslijn Veiligheid moet ouderen helpen de oplichters te herkennen. "We hebben ook allerlei concrete tips over waar op kunt letten. Maar de allerbelangrijkste tip is dat je nooit zomaar in moet gaan op verzoeken om geld over te maken. Controleer altijd of die persoon wel is wie hij of zij zegt te zijn."

Advieslijn

Voor deze en andere tips om zulke criminelen te slim af te zijn, of voor andere vragen over oplichtingspraktijken, kunnen ouderen bellen naar de Advieslijn Veiligheid: 0348-238591.