Nieuwe steiger Veerse Meer al na één dag vernield, schade van duizenden euro's

Brandschade aan nieuwe steiger in het Veerse Meer (foto: Waterschap Scheldestromen)

"Dit is wel heel erg snel en ook ontzettend jammer. Want waarom zou je dat willen vernielen?", zegt Danielle Steijn-Laing van het Zeeuwse waterschap. "Hopelijk krijgen we informatie van iemand die iets gezien heeft en weet de politie de dader vervolgens te vinden."

Duizenden euro's

De waterskisteiger bij Veere moet volledig vervangen worden. Het herstellen van de schade kosten duizenden euro's. "Meestal proberen we bij schade het de dag erna te vervangen, maar dat gaat in dit geval wat langer duren. Een nieuwe steiger kost meer manuren en meer geld. En dat zijn allemaal maatschappelijke kosten", zegt Steijn-Laing.

De laatste tijd ziet het waterschap volgens Steijn-Laing de hoeveelheid schade door vernielingen toenemen. "De afgelopen maanden waren er opvallend veel vernielingen rondom het Veerse Meer, maar dit was voor ons echt de druppel die de emmer doet overlopen. De moed zakt je echt in de schoenen als je iets hebt aangelegd voor de recreanten en het meteen wordt vernield."

Danielle Steijn van het waterschap over vernielde waterskisteiger

Meestal is de schade niet zo groot als bij de vernielde waterskisteiger. Het gaat over het algemeen om kleine vernielingen, zoals het omknakken van jonge bomen, het ombuigen van verkeersborden en het vernielen van picknicksets. Soms worden ook hekken, moeren en sloten bij stuwen en gemalen omgebogen, zonnepanelen of verkeerstellers gestolen of gebouwen beklad. Ook vindt het waterschap zwerfvuil in de berm of bij de sloot. Dit gaat meestal om huisvuil, maar soms ook om drugsafval of autobanden.

Zinloze vernielingen

In alle gevallen is sprake van zinloze vernielingen die zorgen voor hoge maatschappelijke kosten. Het waterschap schat de jaarlijkse kosten op enkele tienduizenden euro's. Dat bedrag loopt op als er synthetisch drugsafval moet worden opgeruimd.

Het waterschap voert met andere partijen jaarlijks controles uit rondom het Veerse Meer. Bij overtredingen worden boetes uitgedeeld, maar de schade is alleen te verhalen als de dader bekend is. Het waterschap doet van iedere vernieling aangifte bij de politie.