Van der Maas over tunneltol: 'Den Haag moet nu over de brug komen'

In het rapport staat onder meer dat het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel gunstig is voor de Zeeuwse economie, maar dat het per direct afschaffen van de tolheffing te duur zou zijn. Dat zou 340 miljoen euro kosten en dat kan het Rijk nu niet betalen, staat in het rapport. Maar over vier jaar zou dat wél kunnen, dan kost het 261 miljoen euro en dat zou wel haalbaar zijn.

Harde afspraken

Van der Maas wil nu de formatie aangrijpen om harde afspraken te maken met Den Haag. "Ik wil heel graag namens Gedeputeerde Staten en de Provincie Zeeland afspraken maken met Den Haag over een einddatum voor de tolheffing. En de inzet daarbij is uiteraard om de einddatum naar voren te halen."

Tolplein van de Westerscheldetunnel (foto: Omroep Zeeland)

Nu staat die einddatum nog op 2033, maar voor Van der Maas geldt: hoe eerder de tolheffing wordt beëindigd, hoe beter. "We hebben in het rapport kunnen lezen dat een toltunnel marktverstorend werkt en dat als je de tol weghaalt dat positief is voor de economie van de regio."

'Weinig tolwegen'

Zeeland is dan ook een van de weinig regio's waar nog tol geheven wordt. "Laat ik het zo zeggen: als je kijkt naar hoe het in de rest van Nederland geregeld is, dan zie je dat je in de rest van het land weinig tolwegen tegenkomt."

Hij hoopt dat zijn verzoek in Den Haag in goede aarde valt. "Tijdens de verkiezingen hebben meerdere partijen beloften gedaan. Het zou heel mooi zijn als we via de kabinetsformatie kunnen regelen dat er in het komende kabinetsperiode afspraken worden vastgelegd over wanneer Zeeland tolvrij wordt."

Nu doorpakken

Barbara Oomen toerde de afgelopen maanden door Zeeland in de hoop voor de PvdA in de Tweede kamer te komen, en is nu als jurist betrokken bij de strijd tegen de tunneltol. Zij vindt dat alle betrokken partijen nu door moeten pakken, en de tunnel zo snel mogelijk tolvrij moeten maken. Ook al kost dat nu zo'n 340 miljoen euro. Oomen vindt niet dat de Zeeland en Den Haag moeten wachten tot 2025, wanneer het gat nog maar 261 miljoen euro is.

Oomen valt daarmee de actiegroep Zeeland Tolvrij bij. Cees Liefting van die actiegroep zei eerder vandaag al dat het Rijk wél het geld heeft om de tunnel per direct tolvrij te maken.

