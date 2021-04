De Koning start EK roeien met goed gevoel

Archiefbeeld van Corné de Koning en Annika van der Meer (foto: ANP)

De achterstand van het Nederlandse duo in de wedstrijd over twee kilometer bedroeg twaalf seconden. "Het ging goed", zo laat De Koning weten. "We hebben een prima race gevaren en zijn tevreden met het resultaat." Frankrijk werd derde met een achterstand van twee seconden op Nederland.

De Koning en Van der Meer waren op voorhand al zeker van een plek in de finale. "Bij deze race ging het er eigenlijk om wie zondag in de finale de beste baan heeft. Er staat geen halve finale op het programma omdat er maar zes deelnemers in deze klasse zijn."

De Koning en Van der Meer zijn de regerend Europees kampioenen. In 2019 won het duo het EK, dat toen in Polen gehouden werd. Groot-Brittannië (Lauren Rowles en Laurence Whiteley) deed toen niet mee. In 2020 werd er geen EK gehouden vanwege corona.