Directeur Omnium: 'Mijn voorgangers namen grote risico's met tropisch bos'

Tropisch bos van het Omnium (foto: Omroep Zeeland)

Achteraf is door onderzoeksbureau Berenschot vastgesteld dat die investeringen onverstandig en ondoordacht waren. Van den Heuvel vindt dat grote woorden, zei hij vanmiddag in het radioprogramma de Zeeuwse Kamer.

Groot risico

Wel erkent hij dat zijn voorgangers hiermee een groot risico namen. "We hebben als sportcomplex een maatschappelijk doel en we worden grotendeels gefinancierd met maatschappelijk geld. Dan is verstandig om iets te kiezen waarmee je dichtbij je kerntaak blijft."

Met de keuze om een tropisch bos aan te leggen, werd volgens Van den Heuvel een andere weg ingeslagen. "Een nieuwe en ambitieuze weg, ook met een commerciële insteek. Maar als je je meer als een ondernemer gaat gedragen dan loop je ook het risico van een ondernemer."

Tropisch bos van Omnium (foto: Omroep Zeeland)

Tegelijkertijd is het bos volgens Van den Heuvel niet de mislukking die er weleens van gemaakt wordt. "Het is tien jaar geleden gebouwd en in die tien jaar zijn de planten ook gegroeid. Toen het openging stonden er nog kleine plantjes, je eigen tuin lijkt bij wijze van spreken nog meer op een tropisch bos, en dat heeft de reputatie van het bos geen goed gedaan. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dan het bos te vroeg open is gegaan."

'Bezoekers zijn enthousiast'

Inmiddels is dat wel anders. "Alles is nu echt gegroeid en de planten dragen ook vruchten", zegt Van den Heuvel. "De bezoekers die er komen zijn ook heel enthousiast. Het zijn alleen niet de 80.000 bezoekers per jaar die vooral werden voorspeld."

Directeur Omnium Bart van den Heuvel in de Zeeuwse Kamer

Hij moet dan ook erkennen dat het bos nooit het commerciële succes werd dat vooraf was verwacht. "We moeten nu echt op zoek naar andere manieren, naar andere activiteiten, om met het bos mee publiek aan te trekken. Want er zijn simpelweg te weinig plantenliefhebbers om ze alleen met de planten aan te trekken, dat is wel gebleken."

Financiële problemen

Ondertussen kwam het Omnium daardoor in de financiële problemen. "Met de opbrengsten van dat tropisch bos zouden we onze overige voorzieningen in de lucht houden, maar dat is dus niet gelukt. Het gevolg was dat de gemeente meer geld moest vrijmaken voor onderhoud."

Sportcomplex en zwembad Omnium in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Omnium kon dat zelf niet meer ophoesten. "In een normale situatie kun je sparen voor bijvoorbeeld een nieuwe sportvloer, of een nieuw dak. Maar doordat de inkomsten uit het tropisch bos tegenvielen, en de uitgaven wél gewoon doorliepen, kon dat niet."

'Vervelende situatie'

Dat zorgde volgens Van den Heuvel voor wat wrevel over en weer. "Het is een vervelende situatie als je voor elke grote uitgave moet aankloppen bij de gemeente. En als je elk jaar te weinig geld krijgt, dan komt er uiteindelijk een moment dat de rekening zich presenteert."

Maar inmiddels is de lucht geklaard. "De gemeente heeft voor de afweging gestaan: trekken we de stekker er dan maar uit? Gelukkig heeft de gemeenteraad unaniem gezegd dat Omnium daarvoor té belangrijk is. Daar was ik heel blij mee."

'Niet zomaar slopen'

Het simpelweg sluiten van het tropisch bos kan volgens Van den Heuvel niet. "Je kunt het niet zomaar slopen, want de vloer van het tropisch bos is ook het dak van het zwembad. Dus ook als je het tropisch bos sluit, moet je het nog steeds verzekeren, warm houden en onderhouden. Dus als je de boel dichtgooit, kost het nog steeds geld, terwijl je er niets meer aan hebt."

Het zwembad blijft nu in ieder geval nog tot en met 2023 open, heeft de gemeente besloten. Volgend jaar wordt gebruikt om te evalueren. Van den Heuvel is nu samen met Impuls Zeeland aan het inventariseren wat de mogelijkheden zijn om toch mensen naar het bos te trekken. Zo wordt er ook over gesproken om het gebouw te gebruiken als kas om groente en fruit te telen. "Ik hou op dit moment echt alle opties open", aldus Van den Heuvel.

Bart van den Heuvel, directeur Omnium (foto: Fotogenic)

Ondertussen is het zwembad na de sluiting vanwege corona weer mondjesmaat open. "We zijn weer uit onze van bovenaf opgelegde winterslaap gekomen en er zijn gelukkig weer wat activiteiten mogelijk, zoals schoolzwemmen en leszwemmen."

'Bijna een privébad'

Toch gaat het nog wel even duren voor het recreatief zwemmen weer toegestaan is. "We hopen dat we voor de zomer weer open kunnen met aangepaste regels, net als vorige zomer. Toen mochten er maximaal dertig mensen in het bad. Het wrange daarvan is dat het voor de mensen heel leuk is, want die hebben bijna een privébad, maar financieel is het voor ons niet zo gunstig."

Tegelijkertijd heeft het Omnium de sluiting ook nuttig gebruikt. "We hebben de mogelijkheid aangegrepen om vernieuwingen door te voeren, onder meer met de automatisering van het kaartjessysteem. Ook hebben we onderhoud uitgevoerd aan het zwembad. Door de warmte en het chloor slijten dingen nu eenmaal hard en onderhoud gaat een stuk makkelijk als er geen klanten zijn. En je wil niet straks, als je weer open mag, dicht moeten vanwege onderhoud."

Wrange nasmaak

Tegelijkertijd laat het coronabeleid bij Van den Heuvel een wrange nasmaak achter. "Je ziet in deze tijd van corona dat iedereen doordrongen is van het belang van bewegen voor de gezondheid. En als je dan leest dat de terrassen weer open mogen, hoe fijn ook voor de horecaondernemers, terwijl mensen niet bij ons mogen komen sporten, dan vind ik dat moeilijk met elkaar te rijmen."

