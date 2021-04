Corona in Zeeland: 189 nieuwe besmettingen, vijf overlijdens

(foto: Omroep Zeeland)

In Reimerswaal en Tholen zijn de meeste nieuwe besmettingen geregistreerd: 25 in beide gemeenten, gevolgd door Vlissingen met 24, Schouwen-Duiveland met 22, Middelburg met 21 en Goes met 20 besmettingen.

Bij de vijf overlijdens gaat het om personen uit Borsele, Goes, Middelburg, Veere en Vlissingen.

Aantal besmettingen per gemeente

Gemeente ma 5 apr di 6 apr wo 7 apr do 8 apr vr 9 apr Borsele 4 3 4 6 8 Goes 16 11 13 10 20 Hulst 7 2 5 6 11 Kapelle 2 6 6 5 5 Middelburg 20 27 20 21 21 Noord-Beveland 5 1 10 3 2 Reimerswaal 21 9 21 23 25 Schouwen-Duiveland 6 6 18 13 22 Sluis 12 1 7 2 5 Terneuzen 22 16 21 32 13 Tholen 11 6 10 5 25 Veere 8 9 12 12 8 Vlissingen 17 9 25 28 24 Totaal Zeeland 151 106 172 166 189

Aangezien de Zeeuwse gemeenten sterk onderling verschillen in inwonertal, kan ook de vergelijking op basis van het aantal besmettingen naar inwonertal gemaakt worden. Op de onderstaande kaart wordt het aantal besmettingen in zeven dagen tijd per 100.000 inwoners getoond.

Reimerswaal was afgelopen dagen de gemeente met relatief de meeste besmettingen in Nederland. Dat is nu, ondanks dat er de afgelopen dagen meer besmettingen bij kwamen, niet meer het geval. Alleen in de gemeente Maasdriel zijn nu meer besmettingen per 100.000 inwoners geregistreerd. Blijkt uit de cijfers van het RIVM.

Zevendagenlijn

Aangezien de besmettingsaantallen in de registratie van het RIVM van dag tot dag sterk kunnen fluctueren, berekent Omroep Zeeland voor iedere dag het totaalaantal besmettingen van de voorgaande zeven dagen. In de onderstaande grafiek is het verloop van de zevendagentotaal weergegeven voor vier Zeeuwse regio's.

Op die kaart is te zien dat Walcheren het stokje overneemt van de Bevelanden als het gaat om de regio met de meeste besmettingen. In Zeeuws-Vlaanderen blijft het aantal besmettingen nagenoeg gelijk. Noord-Zeeland, dat bestaat uit Schouwen-Duiveland en Tholen, is nog steeds de regio met de minste besmettingen, al neemt het aantal wel toe.