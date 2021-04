Grote Kerk Veere als eerste open als testlocatie, maar heel druk was het nog niet

De Grote Kerk in Veere is een van de plekken die door het kabinet als testlocatie is aangewezen, net als bijvoorbeeld De Spot en 't Beest. Waar bij de twee poppodia de concerten snel waren uitverkocht, viel het aantal aanmeldingen bij de Grote Kerk nog tegen.

'Testlocatie een probleem'

Volgens bedrijfsleider Marjolein Bolmers heeft dat wel iets te maken met de locatie van de snelteststraat. "Je moet naar Geersdijk voor zo'n test. Ik kan me voorstellen dat dat voor iemand uit bijvoorbeeld Zeeuws-Vlaanderen wel een brug te ver is."

Maar ook voor ouderen is het volgens Bolmers niet makkelijk, omdat alles met een smartphone moet worden geregeld. "En dat is voor onze doelgroep, de wat oudere mensen onder ons, erg lastig. En niet te vergeten voor de dagjesmensen die denken even naar binnen te kunnen om te kijken, die moeten eerst naar Geersdijk."

Gelukkig voor de Grote Kerk worden komend weekend meer bezoekers verwacht: 42 mensen hebben zich aangemeld. Daarna gaat de kerk voorlopig weer op slot.

Optreden, museumbezoek en yoga

Later deze maand zijn er meer testevenementen in Zeeland zoals optredens, een museumbezoek en yogalessen. Ook daarvoor is een test in een commerciële teststraat noodzakelijk.

Lees ook: