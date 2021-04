Waterschap gaat dagelijks jouw poep controleren op corona

De bemonstering gebeurt in speciale kasten waarin ongezuiverd rioolwater wordt opgeslagen. De inhoud wordt opgestuurd naar een laboratorium, waar het wordt onderzocht. Het afgelopen jaar werd deze informatie gebuikt om te zien in welke regio mensen zijn besmet met corona.

Volgens Gert van Kralingen van waterschap Scheldestromen is de zuivering de eerste plek waar corona wordt geconstateerd. "Voordat mensen ziek worden is corona al te zien in de ontlasting, waardoor deze cijfers voorlopen op testresultaten." Door van rioolwater in heel Nederland monsters te nemen is het mogelijk om de verspreiding van het coronavirus te onderzoeken.

Vraag naar kasten is groot

De vraag naar de kasten is groot, omdat alle waterschappen in Nederland er gebruik van maken. Daardoor duurt het nog tot oktober voor er zeven dagen per week bemonsterd kan worden. Ook moeten laboratoria worden opgeschaald, omdat er in de toekomst meer getest zal worden.

De kast die het afvalwater opvangt voor bemonstering (foto: Omroep Zeeland)

De investering is zeker niet voor niets, want de bemonstering kan ook gebruikt worden voor andere ziektes, of andere doeleinden. Nu wordt al regelmatig onderzocht of er in een bepaald gebied meer drugs wordt gebruikt dan elders.