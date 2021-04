Al 40 jaar zijn Oscar en zijn Thoolse molen onafscheidelijk

Veertig jaar geleden reageerde Huiskamp op een advertentie van de gemeente waarin gevraagd werd of iemand molen De Hoop in Tholen wilde onderhouden. Hij kreeg de sleutels en moest er wat van maken. "De molen was in zeer slechte staat. Hij was vanbinnen helemaal verrot en de wieken waren er slecht aan toe. Het heeft zeker vijf jaar geduurd om hem aan de praat te krijgen, maar het is gelukt en nu is het een juweel van een molen", aldus Huiskamp.

Oerkracht laat de molen draaien

Om de molen in goede staat te houden, moet Huiskamp hem regelmatig laten draaien en als er veel wind staat vindt hij dat prachtig om te doen. "Aan de buitenkant hangt ruim vier ton gewicht en als dat op gang komt, zwiept het uiteinde van de wiek met een enorme snelheid over de stelling heen. Dat kan soms oplopen tot honderd kilometer per uur. Ik vind dat fantastisch om te zien. De wind is een soort oerkracht die de molen laat draaien."

Les aan jonge molenaars

Vele molenaars gingen hem voor op molen De Hoop - de stellingmolen stamt uit 1736 - maar Huiskamp was een van de eersten in de provincie die het diploma voor molenaar behaalde en hij geeft nu ook zelf les aan jonge molenaars in spe. "Ik heb momenteel drie leerlingen en één daarvan werkt ook op deze molen. Ik heb zelf dertig jaar in mijn eentje de molen draaiende gehouden en dat was soms best saai. Nu zijn we met z'n tweeën en dat is veel gezelliger", zegt Huiskamp.

Normaal gesproken geeft Huiskamp ook rondleidingen in de molen, maar het afgelopen jaar heeft hij weinig bezoek gehad. "Soms komt er een passant langs die een praatje met me maakt als ik bezig ben in de molen. Dingen over de molen vertellen vind ik heel leuk en als er op een dag meerdere geïnteresseerden langskomen is de dag zo voorbij."

Oscar Huiskamp is eén van de eerste opgeleide Zeeuwse molenaars en nog altijd actief op molen De Hoop in Tholen (foto: Omroep Zeeland)

Begin deze maand kreeg Huiskamp een taart en een fles wijn van de gemeente om zijn jubileum te vieren. "Ik had dit niet verwacht, maar vond het wel heel leuk. Het is een soort erkenning voor het harde werk dat je hebt geleverd."

Doorgaan tot het niet meer gaat

Huiskamp is met zijn 72 jaar al op leeftijd en kan niet beloven dat hij over tien jaar nog steeds op de molen werkt. "Ik ben nu lichamelijk nog in orde en hoop het zo lang mogelijk vol te blijven houden. Ik stop pas als het niet meer gaat. Gelukkig heb ik dan een opvolger die de molen van mij kan overnemen."