Meindert Inderwisch vindt album terug

Wat dacht je toen de opnames weer tevoorschijn kwamen?

"Ze waren inderdaad kwijt. Het is allemaal opgenomen in de thuisstudio bij Paskal Jakobsen. Hij was heel vrijgevig en royaal naar andere vrienden in de muziek, dus die studio werd vaak gebruikt. Ze zijn kwijtgeraakt en dat was een enorme klap. Het was niet zo dat de composities verloren waren, maar de moed zonk me in de schoenen."

Als je oude opnames hoort, dan is er een kans dat je denkt: dat vond ik toen wel wat, maar nu niet meer.

"Ja, die kans is er. Ik dacht, ik ga 'm opzetten en hield m'n hart vast, want zou het wat zijn? Als de tussenmix goed gedaan is, en dat heeft Paskal Jakobsen verdomd goed gedaan, dan zetten we die via de mengtafel in het systeem en dan gaan we kijken of we de cd kunnen redden en dat is gelukt!"

Je bent open over de ingrijpende dingen die in je leven zijn gebeurd, het verlies van je vader, een relatiebreuk. Kan je zeggen dat dat bepalend is geweest voor wat je maakt?

"Ik denk dat ik me minder machteloos voelde ten opzichte van trauma's en heftig verdriet wanneer ik er poëzie over kon schrijven en liedjes over kon maken. Dan had het voor mij nog enige zin. Alleen maar lijden kan in mijn logica nooit de zin van het bestaan zijn."

Eén van de tracks op het album, Shadows in Darkness, is heel speciaal voor je.

"Ja, want daarop speelt gitarist Leo van de Ketterij. Zoals ingewijden weten is hij ziek. Ik ben sowieso blij dat hij erop speelt, omdat ik hem een geweldige muzikant vind. Aan de andere kant ben ik blij een eerbetoon te kunnen brengen. Hij speelde van die prachtige Steely Dan-riffs. Ik ben zo blij dat hij erop staat."

