Waarom Zeeuws-Vlaanderen het walhalla van de kasseien is (en moet blijven)

"Alle kenners zijn het er over eens dat de mooiste kasseistroken in Zeeuws-Vlaanderen liggen", zegt Rens Muller de initiatiefnemer van de petitie en tevens redactiechef bij Bicycling. "Het is daar het walhalla van de kasseien." De twee stroken bij Clinge waar het om gaat, dreigen ten onder te gaan. "Hulp is nu nodig."

Prioriteit krijgen

De handtekeningen wil Muller aan het eind van de maand aanbieden aan Staatsbosbeheer, dat de eigenaar is van de kasseistrook aan de Knolweg. "Eerder hebben zij al aangegeven dat ze openstaan voor een onderhoudsbeurt. Maar later gaven ze aan dat het niet meer de hoogste prioriteit heeft." Met de petitie wil Muller laten zien dat het opknappen wel prioriteit moet krijgen.

Niet op wielrenners te wachten

De Bietenweg is een lastiger verhaal. "De eigenaar van het gebied waar de kasseistrook overheen loopt is een boer", legt Muller uit. "Maar hij zit helemaal niet op wielrenners te wachten. Hij zit niet op onze actie te wachten."

Een eenzame fietser op de verstopte kasseien op de Knolweg bij Clinge (foto: Bram de Vrind)

Fietsen over kasseistroken is een aparte belevenis. Je hele lichaam schudt door elkaar door het trillen van de fiets. "Een fietser die niet lijdt, is geen fietser. Je kan lijden door harde tegenwind of door een berg te beklimmen, maar je kan ook lijden als je over een kasseistrook fietst. Overgeleverd zijn aan de elementen, dat is wat het is", aldus Muller.

Zeeuwse Kasseivrienden

In Frankrijk bestaat een onderhoudsgroep die ervoor zorgt dat de kasseistroken tussen Parijs en Roubaix er altijd piekfijn bij liggen. Muller pleit voor zo'n werkgroep in Nederland. "Noem het voor mijn part de Zeeuwse Kasseivrienden of de Kasseivrienden. Hoe mooi zou het zijn als we straks overal in het land met enthousiaste mensen de kasseien gaan onderhouden. Om te beginnen in Zeeuws-Vlaanderen, daar ligt nu onze prioriteit."