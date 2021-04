Na lekke band mist Vader de spirit in Italiaanse MTB-wedstrijd

Milan Vader, hier op archiefbeeld, kon in Nove Mesto mee met de wereldtop (foto: Orange Pictures)

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat Vader te maken krijgt met een lekke band. In februari reed hij tijdens zijn eerste wedstrijd van het jaar ook al lek. In Spanje kon hij toen niet meedoen om de zege en dat was vandaag opnieuw het geval. "Als ik naar mijn rondetijden kijk na het lek rijden dan had ik voorin mee kunnen doen. Maar omdat ik achterop was geraakt was het druk en dan verlies je veel tijd met inhalen", legt Vader uit. "Daardoor miste ik een beetje de spirit om echt hard te rijden."

Enorm stoffig

Al in de eerste ronde reed Vader lek. "Ik zat vlak achter Nino Schurter, maar het was enorm stoffig. Ik zag niks en kwam op een steen terecht. Dat is pech. Daardoor verloor ik veel plekken." In twee van de drie wedstrijden waar Vader dit seizoen aan de start stond, reed hij lek. "Dat schiet niet op. Dit moeten we even gaan analyseren."

Volgende week is er een nieuwe kans voor Vader. Dan rijdt hij in Spanje een wedstrijd in Santa Susanna. Deze zomer doet Vader voor het eerst mee aan de Olympische Spelen in Tokio.