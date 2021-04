Schietincident na diefstal coronavaccins tijdens oefening reservisten

Luitenant Edwin Broekmeijer heeft vandaag de leiding over de groep en houdt scherp in de gaten waar verbeterpunten zitten. Broekmeijer is tevreden met het eerste gedeelte van de oefening.

Altijd paraat

De leden van de Nationale Reserve hebben in het dagelijks leven een gewone baan. Ze trainen meerdere keren per jaar en worden eigenlijk alleen opgeroepen in noodsituaties. Toch staan ze altijd paraat wanneer dat nodig is, waardoor de oefeningen belangrijk zijn voor de reservisten.

Een vrouw is neergeschoten (foto: Omroep Zeeland)

In Zeeland is het aantal reserves drastisch gedaald. Volgens luitenant Broekmeijer komt dat vooral door de vergrijzing in de provincie en het aantal inwoners. "In Breda zien we bijvoorbeeld veel meer aanwas van jonge studenten. Hier hebben we wel leden van de HZ, maar we kunnen er nog veel meer gebruiken."

Bom gevonden

Vandaag zijn ze daar niet mee bezig, maar wel met de veiligheid van de omgeving van Ritthem. Onder een brug is een gevonden en de persoon die hem heeft geplaatst, is aangehouden. Komende week volgen rond Ritthem nog meer oefeningen van het Korps Nationale Reserve.