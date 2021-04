Talentenjacht Schouwen-Duiveland in een 'coronaproof' jasje gestoken

Aan de door Rotaryclub Schouwen-Duiveland georganiseerde talentenwedstrijd doen negen acts mee. De deelnemers komen uit groep 6, 7 of 8 van het basisonderwijs en de eerste-, tweede- en derdejaars leerlingen van het voortgezet onderwijs.

Coronaproof modus

Met strikte regels en zonder publiek hebben ze voor elkaar gekregen dat de wedstrijd door kon gaan. "Gelukkig hebben we een modus gevonden dat het toch kan." Volgens Marja Krans van de organisatie is dat juist voor de jeugd erg belangrijk. "Het is goed dat er leuke dingen gebeuren, zodat ze uit hun kamers komen en dat ze hun talent kunnen laten zien."

Marja Krans van 'Het talent van Schouwen-Duiveland' is blij met de online editie van de talentenjacht (foto: Omroep Zeeland)

De Rotaryclub heeft het ondersteunen van cultuur hoog in het vaandel staan. "Zeker in een maatschappij waar schoolprestaties en hard werken belangrijk zijn, mag cultuur meer aandacht hebben. Zang, dans en samen in een bandje spelen mogen we niet vergeten. Hoe leuk is het als je dat in je jeugd al kan doen. En wie weet waar dat toe leidt."

Geldprijzen voor de winnaars

Voor de winnaars liggen er geldprijzen van 250 en 500 euro in het verschiet. Dit kunnen zij besteden aan het verder ontwikkelen van hun talent. "Het is niet de bedoeling om het zakgeld te spekken", vertelt Marja Krans. "We houden de vinger aan de pols zodat ze het inzetten voor bijvoorbeeld een workshop bij een ander talent dat al verder is. Of dat ze het aan nieuw materiaal besteden. Daarover gaan we in gesprek met de finalisten."

Op vrijdag 16 april worden de drie winnaars thuis bezocht door burgemeester Jack van der Hoek van Schouwen-Duiveland. Voor wie de talentenstrijd en bekendmaking van de winnaars wil zien: houd de website van Het Talent van Schouwen-Duiveland in de gaten. Op 17 april is het de bedoeling dat de show op YouTube is te zien.