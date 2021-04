Voor Dineke uit Goes is het bijna altijd de Dag van de Goede Daad

Dineke Geerligs is een vlotte gepensioneerde vrouw van 69 jaar. Oorspronkelijk komt ze uit Coevorden (Drenthe) en ze heeft ook in Lochem in de Achterhoek (Gelderland) gewoond. Zeeland kent ze al lang, want voor haar pensionering was ze 31 jaar werkzaam op de financiële administratie van opleidingscentrum Scalda in Goes.

Zinvolle invulling

Sinds anderhalf jaar werkt Geerligs als vrijwilliger voor de kringloopwinkel van Terre des Hommes aan de Koningstraat in Goes, vlakbij de historische haven. "Ik wilde een zinvolle invulling geven aan mijn pensioen. Daarom werk ik als coördinator bric-à-brac en speelgoed bij Terre des Hommes," zegt ze.

De kringloopwinkel (midden) van Terre des Hommes aan de Koningstraat in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Formeel werkt Geerligs één dagdeel per week als vrijwilliger in de winkel. Maar als coördinator van een team van vijf mensen is ze er bijna dagelijks te vinden. "Kijken wat er is binnengekomen, de etalage herschikken en artikelen prijzen. Ik woon in Goes en wandel graag. Daardoor kom ik iedere dag wel even langs in de winkel."

Terre des Hommes is niet Geerligs enige vrijwilligersjob: ze is ook actief voor de Wereldwinkel in Goes. Ook toen ze nog werkte deed ze vrijwilligerswerk. Ze wandelde toen met cliënten met zorgcentrum Ter Valcke.

Dineke Geerligs is coördinator bric-à-brac en speelgoed in de kringloopwinkel van Terre des Hommes in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Good Deeds Day De Dag van de Goede Daad is een internationale dag voor vrijwilligerswerk. De Israëlische zakenvrouw en filantroop Shari Arison kwam met het idee in 2007. In dertien jaar tijd is het aantal deelnemers explosief gegroeid: van 7000 Israëliërs tot meer dan 3,5 miljoen deelnemers verspreid over de hele wereld. Het idee achter de dag is eenvoudig. "Ik geloof dat als mensen elkaar geen kwaad doen, niet zullen kwaadspreken en een goede daad verrichten, de cirkels van goedheid in de wereld zullen groeien", zegt initiatiefneemster Shari Arison.

Interieur kringloopwinkel Terre des Hommes Goes (foto: Omroep Zeeland)

In de kringloopwinkel van Terre des Hommes in Goes mogen momenteel maar twee mensen tegelijk naar binnen. Dat moet op afspraak. In de Middelburgse Terre des Hommeswinkel leidde dat tot problemen. Meerdere klanten gedroegen zich agressief toen ze hoorden dat ze eerst een afspraak moesten maken.

Een klant gooide zelfs met een winkelmandje en vernielde een servies. De Terre des Hommeswinkel in Middelburg is hierdoor tijdelijk gesloten. In Goes gedragen de klanten zich gelukkig beter. "Wij hebben dat hier nog niet meegemaakt. Maar ons beleid is dat we sowieso altijd met twee mensen in de winkel staan. Samen sterk hè."

Inspiratie

De Dag van de Goede Daad zei Dineke Geerligs aanvankelijk niet zo veel, maar ze hoopt wel dat mensen hierdoor worden geïnspireerd om een goede daad te verrichten. "Ik kan er wel eentje opnoemen", lacht ze, "we willen heel graag vrijwilligers voor Terre des Hommes en we zijn vooral op zoek naar iemand die goed roosters kan maken!"