Teleurstelling bij mountainbikers na sluiting duinroute Valkenisse-Zoutelande: 'Nooit één klacht gehad'

Eerder werd een deel van de mountainbikeroute vernield door vandalen. Met boomstammen werd de weg versperd en waarschuwingsbordjes waren van hekken afgeschroefd. Mountainbikevereniging De Zeeuwse Kust denkt dat het een doelbewuste actie is van omwonenden, die naar verluidt al langer protest aantekenden tegen dit deel van de route.

Hopen op ongelukken?

"Onbegrijpelijk, blijf er met je vingers vanaf", aldus Richard van Ommeren, secretaris van De Zeeuwse Kust. Hij begrijpt het vooral niet. "Wie dit doet lijkt haast te hopen op ongelukken." De afgelopen jaren werkte Van Ommeren samen met talloze vrijwilligers aan routes door heel de provincie, die niet alleen werden aangelegd voor hun eigen plezier. "Ook om er voor te zorgen dat andere mensen zoals wandelaars en ruiters geen last hebben van mountainbikers."

Richard van Ommeren van mountainbikevereniging De Zeeuwse Kust (foto: Omroep Zeeland)

Afgelopen dinsdag hoorde Van Ommeren dat de klagers in het gelijk gesteld werden: het duinpad, hoe mooi ook, was inderdaad niet geschikt als fietsroute. "Daar hadden we al een beetje op gerekend, omdat we al wisten dat het aantal klachten de laatste maanden toenam." Vermoedelijk komt dat door corona: veel Nederlanders trekken er graag met de mountainbike op uit, waardoor het drukker is op de paden. "Wij als vereniging hebben zo'n 300 leden. Die drukken wij op het hart rekening te houden met ander verkeer, maar voor individuele fietsers kunnen wij natuurlijk niet instaan."

Op rustige dagen zal ik hier zeker af en toe stiekem gaan fietsen" Sebastiaan Kas

Sebastiaan Kas op het bewuste duinpad (foto: Omroep Zeeland)

Recreant Sebastiaan Kas maakt al jaren met veel plezier gebruik van de route. "En ik heb nog nooit één klacht gehad. Als er mensen lopen, passeer ik hen stapvoets en daarna maak ik weer vaart. Dat heb ik er graag voor over." Volgens de Vlissinger heeft dat te maken met het prachtige uitzicht. "Op een goede dag kun je hier eindeloos de kust af kijken."

Tegen de regels

Een alternatief voor de opgebroken mountainbikeroute is er nog niet. Volgens Richard van Ommeren van de mountainbikevereniging is de kans groot dat men voortaan het asfalt op moet. "Dat is nogal een verschil natuurlijk." Wel vraagt hij zich af of het duinpad meteen 'fietsvrij' zal zijn. "Wij als vereniging informeren onze leden, maar het zal niet meteen bij iedereen landen."

Ook Kas ziet de noodzaak niet om uit te wijken. "Op rustige dagen zal ik hier zeker af en toe stiekem gaan fietsen. Tegen de regels? Tsja, iemand heeft me eens gezegd: als er geen verkeer is, zijn er ook geen regels..."