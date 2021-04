Testevenement in Veere 'teleurstellend', deel van bezoekers kwam niet opdagen

Twee bezoekers in de Grote Kerk in Veere tijdens de pilot (foto: Omroep Zeeland)

Het kabinet maakte vorige week bekend dat er gestart wordt met pilots om de werking van toegangstesten uit te proberen. In Zeeland mogen zestien activiteiten meedoen aan de proeven. De Grote Kerk was de eerste die openging, van vrijdag tot en met vandaag.

Ook het casino in Hulst gaat deze maand open, een zwemparadijs in Nieuwvliet-Bad en er is een concert van Danny Vera in Middelburg. Bezoekers moeten zich aanmelden voor een tijdslot én ze moeten een negatieve coronatest kunnen laten zien.

Heel weinig inschrijvingen

Bij de Grote Kerk in Veere konden per dag maximaal 400 bezoekers inschrijven. Dat aantal werd bij lange na niet gehaald. Vrijdag waren het er drie, zaterdag 26 en zondag 18. En van die 26 op zaterdag kwamen er uiteindelijk maar 16. Tien mensen kwamen niet.

Testlocaties dicht

Chris Koole van de Grote Kerk vermoedt dat dat te maken had met het slechte weer, maar vooral met het testen. Bezoekers moeten vooraf een coronatest laten doen in Geersdijk, twintig kilometer verderop. Maar de teststraat in Geersdijk is op zaterdagmiddag en op zondag gesloten, waardoor late beslissers niet naar de Grote Kerk konden. De alternatieve testlocatie in Bergen op Zoom was zelfs het hele weekend dicht.

"Met de sluiting van de teststraat werden wij pas zaterdag geconfronteerd", zegt Koole. "Als we dat hadden geweten, dan hadden we daar meer ruchtbaarheid aan gegeven. Wij gingen er van uit dat door het testevent de teststraat de hele dag open zou zijn."

De Grote Kerk in Veere (foto: Omroep Zeeland)

Koole heeft het afgelopen weekend ook ruim 100 mensen weg moet sturen, die graag naar binnen wilden, maar zich niet hadden aangemeld. "Dat vind ik echt jammer. Er is heel veel interesse in de kerk en de expositie, maar het is voor veel mensen te veel gedoe om het allemaal aan te vragen."

De bezoekers die wel de moeite hebben genomen zijn enthousiast. Zoals een koppel uit Berkel en Rodenrijs. Zij liepen zondagmiddag tussen 12.00 en 13.00 uur als enigen door de kerk. Ze staan met hun caravan op Walcheren en hadden zich in Rotterdam laten testen, wat heel eenvoudig ging. "Als we er een eind voor hadden moeten rijden, dan hadden we het niet gedaan."

Verliesgevend weekend

Bij de organisatie van de Grote Kerk heerst nu vooral een gevoel van teleurstelling. Koole ziet veel verbeterpunten in hoe alles geregeld zou moeten worden en in de communicatie richting de deelnemende organisaties. Door alle kosten die zijn gemaakt, maar de weinige bezoekers die uiteindelijk kwamen, is het een verliesgevend weekend geworden. En dat valt tegen in een jaar dat er nog helemaal geen inkomsten zijn geweest door de coronacrisis.

In minuut verkocht

Overigens zijn er ook Zeeuwse testactiviteiten die in een mum van tijd waren uitverkocht. De drie concerten in De Spot in Middelburg, waaronder die van Danny Vera, bijvoorbeeld. De 150 kaarten daarvoor waren binnen een minuut vergeven.