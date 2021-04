'In de Tour van 2024 of 2025 zou een waaieretappe naar Neeltje Jans een scenario kunnen zijn'

Andre Greipel van Lotto-Soudal wint de touretappe op Neeltje Jans in 2015 (foto: ANP)

Vrijdag werd bekend dat Rotterdam en Den Haag gezamenlijk twintig miljoen euro willen betalen om de Tour weer naar Nederland te halen. In mei wordt het plan gepresenteerd aan de ASO, de organisatie achter de grootste wielerwedstrijd van de wereld.

In 2015 was de Tour voor het laatst in Nederland toen het Grand Départ in Utrecht was. De finishlijn van de eerste etappe lag een dag later op Neeltje Jans, waar de Duitse sprinter André Greipel de sprint van de kopgroep won.

Contact met de ASO

De provincie liet na afloop weten dat de Tour altijd welkom is in Zeeland. De provincie en de sponsorstichting La Grande Arrivée Zélande (bestaande uit bedrijven) onderhielden daarna regelmatig contact met de ASO. Zo bezochten de gedeputeerden De Bat en De Reu bijvoorbeeld de touretappe in Luik in 2017 om de contacten te onderhouden en een jaar later in Arras vertelde tourbaas Christian Prudhomme dat hij de etappe naar Neeltje Jans zich altijd blijft herinneren.

De renners uit Tour de France zijn bijna bij de finish op Neeltje Jans (foto: ANP)

Tijd voor een update met gedeputeerde Jo-Annes de Bat.

Wat betekent het tourbid van Rotterdam en Den Haag voor de kansen op een Zeeuwse touretappe?

"Voor Zeeland is het sowieso belangrijk dat andere regio's of steden een bid doen. Wij kunnen dit niet alleen. We hebben een andere regio nodig. Daar kunnen wij op aanhaken."

Met het bid van Rotterdam en Den Haag is twintig miljoen euro gemoeid. Onhaalbaar voor Zeeland?

"Dat zijn bedragen die voor ons niet haalbaar zijn. Wij kunnen, samen met het bedrijfsleven, meedoen voor een finishplaats van een etappe. Niet voor een proloog of Grand Départ. Dat soort bedragen passen bij grote steden zoals Rotterdam en Den Haag. Of Utrecht, zoals in 2015."

Zou het kunnen, de finish van een etappe in Zeeland en dan meeliften op het bid van Rotterdam en Den Haag?

"We zullen zeker nog contact hebben met Rotterdam, nu met deze nieuwe ontwikkeling met Den Haag erbij. Ik ken beide wethouders goed. Zij hebben het over een proloog én een etappe en dan is het aan de tourorganisatie om te bekijken of een extra etappe in Nederland nog een optie is. Ik denk het wel, want je kunt natuurlijk vanuit de Randstad afzakken naar Zeeland. Een mooie waaieretappe naar Neeltje Jans zou dan een scenario kunnen zijn. Maar dan moet eerst het bod van Rotterdam en Den Haag geaccepteerd worden én dan moet de tourorganisatie akkoord zijn dat er nog een etappe in Nederland komt."

Hoopt de provincie daarop? Op een waaieretappe naar Neeltje Jans?

"We hebben steeds gezegd: als we het doen, dan moet het op deze manier. Dat vindt de sponsorstichting ook. We hebben vrijdag nog even contact gehad. Die zeggen ook dat dit weer een kans is. De stichting is enthousiast."

Over welke bedragen praten we dan om de Tour weer naar Zeeland te halen?

"Dat is iets wat nog niet bekend is. We kennen de bedragen van 2015 (0,5 miljoen euro, red.), dus daar moet je wel rekening mee houden. Het bedrijfsleven heeft nu gezegd dat dat bedragen zijn die ze minimaal kunnen geven gezien eerdere ervaringen. En misschien meer."