Goedemorgen! Babbeltrucs, testactiviteit en kinderliedje

Twee bezoekers uit Berkel en Rodenrijs (foto: Omroep Zeeland)

De eerste testactiviteit in Zeeland om weer mondjesmaat bezoekers toe te staan is teleurstellend verlopen. De Grote Kerk in Veere was drie dagen open voor publiek, maar er kwamen amper inschrijvingen en van de groep die zich inschreef kwam ook niet iedereen opdagen. Het kabinet maakte vorige week bekend dat er gestart wordt met pilots om de werking van toegangstesten uit te proberen. In Zeeland mogen zestien activiteiten meedoen aan de proeven. De Grote Kerk was de eerste. Aanstaande vrijdag gaat een zwemparadijs in Nieuwvliet-Bad open en zaterdag een indoorspeelhal.

Oud Goesenaar genomineerd Wilminkprijs (foto: Gerjan Schreuder)

Voormalig Goesenaar Gerjan Schreuder is met zijn liedje Olifant genomineerd voor de prijs van het beste kinderlied van 2021, de Willem Wilminkprijs. Deze prestigieuze prijs werd in 2018 gewonnen door de Zeeuwse Katinka Polderman. Of een Zeeuw opnieuw de Willem Wilminkprijs wint wordt komende zondag bekendgemaakt. Tot die tijd is Gerjan Schreuder volop aan het lobbyen, want er is ook een publieksprijs.

Corné de Koning en Annika van der Meer (foto: ANP)

Corné de Koning uit Kloetinge heeft bij het Europees kampioenschap roeien in Italië, samen met Annika van der Meer, een zilveren medaille gewonnen. Het duo werd tweede in de Mixed Double Sculls en zag Groot-Brittannië met overmacht naar de gouden medaille varen.

Daar bij die molen (foto: Piet Grim, `s-Heerenhoek)

Het weer:

Een afwisseling tussen zon en wolkenvelden. Vanochtend kan er nog een bui vallen, met kans op natte sneeuw en hagel. Daardoor kan het plaatselijk glad worden. Vanmiddag wordt het acht graden, er staat een zwak tot matige wind uit het westen tot noordwesten.