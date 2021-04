Nadia Blommaert is Miss Beauty Zeeland

Nadia Blommaert is Miss Beauty of Zeeland (foto: Miss Beauty of Zeeland)

Er waren tien finalisten die het in vier rondes tegen elkaar moesten opnemen. Dat gebeurde vanwege de coronacrisis niet op de rode loper, maar via videopresentaties, die van tevoren waren opgenomen. Van die beelden is een show gemaakt, die gisteravond via Facebook is uitgezonden.

De drie winnaressen zijn door naar de landelijke finale, die later dit jaar in Studio21 in Hilversum wordt gehouden. Het is nog niet bekend wanneer de finale is, en of die vanwege de coronamaatregelen in Hilversum gehouden kan worden.