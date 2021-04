Muzikant Massimo Tutti zet Caribisch verhaal voort

Het soloproject The Dark Rum Files is een reeks fictieve soundtracks, Het eerste deel, Our Man In The Caribbean, verscheen in 2017. Massimo (pseudoniem van Maxim S. Calda, alias Maxim Schipper) etaleert hiermee zijn voorliefde voor spy-fi films uit de jaren vijftig en zestig.

Maxim S. Calda maakte lange tijd deel uit van de Middelburgse band Tuxedo Bandido. Nadat die band na 12,5 jaar uit elkaar ging, startte hij soloprojecten als Maximum Electric Field en El Maxicano.

De muziek van The Deep Rum Files is door hemzelf geschreven, gecomponeerd en opgenomen in zijn eigen studio. In de videoclip maakt hij gebruik van eigen artwork en materiaal, gecombineerd met mash-ups van retro cult spy-fi films.