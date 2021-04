Mick van Dijke ontdekt zichzelf als wielrenner: 'Ik rijd gewoon graag hele dagen hard'

Vijf jaar geleden had Van Dijke nooit gedacht dat hij zij aan zij met Mark Cavendish, die dertig keer een Tour de France-etappe won, om een zege zou strijden. Toch gebeurde dat bij zijn laatste koers in Italië. "Dat was kicken. Die mannen zie je op televisie en als je daar dan zelf tegen mag rijden is het wel een jongensdroom", blikt Van Dijke terug.

Van Dijke maakt deel uit van Team Jumbo-Visma Academy. Daar leert hij ontzettend veel. "Voor mij is het een enorme eer dat ik voor deze ploeg mag rijden." Iedere dag wanneer Van Dijke zijn wielerpak aantrekt is hij trots. "Je leert echt om een profrenner te worden", legt hij uit. "Het is niet alleen hard fietsen, maar er komen veel meer dingen bij kijken. Het is zwaar, maar je merkt aan alles dat je vooruit gaat. Dan is hard werken niet zo erg."

Het liefste rijd ik gewoon hele dagen hard. Een afvalrace, heel zwaar, slecht weer, kasseien. Een bende weet je wel." Mick van Dijke

Een maand geleden ging hij in een massasprint de strijd aan met onder andere Cavendish, maar dat wil niet zeggen dat Van Dijke zichzelf ziet als toekomstig topsprinter. "Het is moeilijk om te zeggen wat voor wielrenner ik ben. Het liefste rijd ik gewoon hele dagen hard. Een afvalrace, heel zwaar, slecht weer, kasseien. Een bende weet je wel. En kijken wie er dan nog weg kan rijden. Dat vind ik het mooiste eigenlijk."

In het wielerpeloton heeft Mick van Dijke een aantal wielrenners waar hij een voorbeeld aan neemt. Hij noemt er drie:

Na de meerdaagse wedstrijd in Italië, een eendaagse koers in Frankrijk, waar Van Dijke zesde werd na een lange ontsnapping en een Belgische wedstrijd ligt de wielerkalender voor het opleidingsteam van Jumbo-Visma nu even stil. Niet alle wedstrijden gaan in verband met corona door. "We pakken iedere kans aan. Of het dan klimmen, afdalen of sprinten is. Dat maakt allemaal niet uit. We willen gewoon zo veel mogelijk kunnen rijden."

En op de vraag waar hij denkt over tien jaar te staan, is zijn antwoord duidelijk: "Hopelijk met mijn armen omhoog bij een etappe in de Tour de France. Dat zou mooi zijn!"