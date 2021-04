Bijna een derde van Zeeuwen wil geen donor worden

Alle Zeeuwen staan geregistreerd in het Donorregister (foto: ANP)

In het Donorregister heb je vier eigen keuzes. Je kan kiezen om donor te willen worden, dit niet te willen, de keuze aan partner of familie over te laten of één aangewezen persoon te laten kiezen. Van de Zeeuwen kiest 32 procent er voor geen donor te willen zijn. Iets meer, 34,5 procent, wil wel donor zijn. De resterende 10,3 procent laat de keuze aan familie, partner of anderen.

Bijna een kwart heeft niets ingevuld

De 23 procent die niets heeft ingevuld, staat geregistreerd met 'Geen bezwaar tegen orgaandonatie'. Dit betekent dat je organen en weefsels na je overlijden naar een patiënt kunnen gaan. De arts bespreekt dit met de partner of familie. Wijzigingen in het Donorregister doorgeven is overigens mogelijk.

Zeeland is één van de eerste provincies waarvan alle volwassenen in het Donorregister staan. Uiterlijk 1 augustus volgen de andere provincies.