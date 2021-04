Kunstenares over weghalen van Silly Walk voetpad: 'Goede beslissing, maar plein was al glad'

Het Silly Walk zebrapad in Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

De bedoeling van het pad was om op een zo gek mogelijke manier het zebrapad over te steken en niet dat mensen vallen: "Dat vind ik heel erg. Ik wil het niet op m'n geweten hebben dat mensen ongelukken krijgen op het voetpad. Ik weet dat het niet mijn verantwoordelijkheid is, maar mijn naam is er wel aan verbonden als kunstenares die het voetpad geschilderd heeft", vertelt De Groot.

'Klachten liggen niet alleen aan het zebrapad zelf'

Al sinds het voetpad er ligt, zijn er klachten over de gladheid van het pad. Toch ligt dat volgens de kunstenares niet per se aan het beschilderde zebrapad: "Het plein Montmaertre, waar het Silly Walk voetpad ligt, is van zichzelf al spekglad." Toen ze het voetpad schilderde, heeft ze de gemeente gewaarschuwd dat er zand en glasparels aan toegevoegd moesten worden.

"Ook is het beter om de voegen open te maken, zodat het water weg kan lopen. Dat vond de gemeente allemaal niet nodig. Er is later wel een antislip-coating overheen gegaan, maar die coating is niet goed geroerd en er zitten te weinig glasparels in om het echt stroef te maken."

De gemeente besloot vorige week dat het zebrapad verwijderd wordt (foto: Omroep Zeeland)

Initiatiefnemer Christel Brunger is het met De Groot eens: "Het Silly Walk voetpad krijgt nu van ieder ongeluk de schuld, maar voorheen vielen mensen ook al op dit plein. Als je dan viel, was het je eigen domme fout en nu wordt het afgeschoven op het voetpad. Dat is ontzettend jammer."

Nieuw zebrapad

De Groot weet nog niet of er op een andere plek een nieuw Silly Walk zebrapad zal komen: "Dan moet ik goede verf hebben die geschikt is om overheen te lopen. Ik twijfel ook of het idee van de Silly Walk niet te achterhaald is. Veel mensen kennen Monty Python en The Ministry of Silly Walks niet meer. Misschien is het wel ouderwets en moeten we iets nieuws verzinnen. Iets voor op de muur zodat niemand meer kan uitglijden misschien?", suggereert ze lachend.